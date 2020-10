T-Mobile spustí 1. listopadu mobilní síť 5G v Praze a Brně

Konkurenční O2 již od léta nabízí komerční 5G v části Prahy a Kolína, Vodafone spustil sítě 5G v celkem pěti městech. Pokrývá části Karlových Varů, Ústí nad Labem, Jeseníku a také Prahy Brna.

Výhody mobilní sítě páté generace budou moci vyzkoušet všichni zákazníci T-Mobile, kteří se nacházejí v širších centrech dvou největších metropolí, disponují zařízením s podporou 5G a SIM kartou podporující LTE. Provoz 5G sítě zahájí operátor současně také v části trasy C pražského metra a do konce roku jej postupně rozšíří do celkem 35 stanic.

Na začátku listopadu se o provoz 5G sítě postará 180 vysílačů. Jejich počet vzroste do konce roku na 335 základnových stanic. Zákazníci budou moci 5G připojení využívat od 1. listopadu také v sedmi stanicích pražského metra na trase C, Roztyly, Chodov, Háje, Kačerov, Budějovická, Pankrác a Pražského povstání. Počátkem prosince již bude pokryto třicet stanic na všech trasách a do konce roku pak přibude dalších pět.

Hlavním přínosem 5G není jen samotná přenosová rychlost, ale především ohromná kapacita a stabilita sítě. Pátá generace sítí přináší ještě vyšší rychlosti, kratší odezvu, umožní větší kapacitu mobilní sítě a obslouží také více zařízení. Technologie 5G se vyznačují nízkou latencí, tedy malým zpožděním v rychlosti přenosu dat. Tato vlastnost, kterou sice jednotlivec nemá možnost během běžného využívání mobilního připojení pozorovat, má význam pro aplikování technologií budoucnosti v průmyslových odvětvích, dopravě nebo zdravotnictví.

T-Mobile spouští 5G na frekvencích využívaných v současnosti pro 3G a LTE, s dynamickým sdílením spektra mezi LTE a 5G, na frekvenci 2100MHz s šířkou pásma 15MHz a frekvenci 1800MHz s šířkou pásma 20MHz. Na nich dosahuje 5G při současném použití s LTE reálných rychlostí stahování až 500 Mbit/s. Přenosová rychlost závisí na konfiguraci konkrétního vysílače, síle a kvalitě signálu a podpoře koncového mobilního zařízení. 5G do konce roku umožní asi desítka typů telefonů.

V současnosti běží aukce kmitočtů pro 5G v pásmech 700 a 3400 až 3600 MHz. Přihlásilo se sedm zájemců. Kmitočty by měly být přidělené na začátku příštího roku.