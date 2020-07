Tendry na sušené mléko pro stát příliš nelákají. Jednu zakázku získala firma Agrofertu

"Jsem rád, že navyšujeme právě potravinové zásoby. Už dříve jsme poukazovali na to, že se nám dlouhodobě nedaří plnit plán ministerstva zemědělství mít zásoby potravin na tři dny. Nákup sušeného mléka tento deficit sice zcela nevyřeší, ale plnění plánu jsme díky tomu zase o něco blíž," uvedl předseda SSHR Pavel Švagr. SSHR nesplňuje požadovanou zásobu jídla na tři dny, má ho na 1,3 dne, uvedl už dříve Švagr. Plán navyšování zásob se podle něj dlouhodobě nedaří plnit, stát správě nedává na tyto nákupy dost peněz.

Stát nyní od hlinecké mlékárny koupí 300 tun plnotučného sušeného mléka za 26,35 milionu korun a 150 tun sušeného odtučněného mléka za 11,67 milionu korun. Moravia Lacto dodá 300 tun sušeného odtučněného mléka za 21,57 milionu korun.

Mlékárna Hlinsko se tendru zúčastnila podobně jako v předchozím období. "Nyní je situace taková, že nám skončil předchozí kontrakt na dodávku sušeného mléka, proto jsme se přihlásili do nového. Pro naši společnost se nejedná o významný objem produkce, na druhou stranu nemáme dostatečnou kapacitu pro navyšování skladovaného objemu s ohledem na nutnost pravidelného obnovování uskladněné zásoby pro SSHR," uvedl za hlineckou mlékárnu mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Tendry na dodání sušeného mléka byly vypsané poté, co se při koronavirové krizi v Evropě zhoršil odbyt mléka, protože vypadly dodávky do gastronomie. Horší odbyt měly například sýry nebo smetana. "Mlékárny tak část produkce přesunuly do sušeného mléka k dlouhodobějšímu skladování, přičemž hrozilo, že dojde k poměrně významnému poklesu ceny této komodity, což by tlačilo také na cenu mléčné suroviny. Proto se do tendru SSHR určitě hlavní mlékárny, které momentálně nadstandardní zásoby sušeného mléka mají, přihlásí," uvedl již dříve za Agrární komoru její současný prezident a tehdejší tajemník Jan Doležal.