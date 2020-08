Vítkovice, a. s., se dostaly do zisku 162,8 milionu. Předloni byly ve ztrátě

"Ve výsledku hospodaření se promítly zejména účetní operace, kdy mohla společnost 'rozpustit' část opravných položek, které tvořila kvůli zárukám za firmy ve skupině," uvedla Kijonková.

Firma se v posledních letech potýkala s insolvencemi některých svých dceřiných společností. Dřívější strojírenský holding prodělal zásadní proměnu a ve skupině zůstalo už jen několik nevýrobních firem. Vítkovice, a. s., mají stále několik dceřiných společností, například Vítkovice IT Solutions, zabývají se hlavně developerskými projekty nebo správou nemovitostí. Spolu s dceřinými firmami mají téměř 500 zaměstnanců.

Hospodářské výsledky schválila valná hromada, která ale nerozhodla o záměru představenstva zbavit se části starých závazků z ručení za úvěry dceřiných firem formou kapitalizace. O navrhované operaci akcionáři detailně diskutovali do pondělních pozdních večerních hodin a pokládali desítky dotazů. Zástupce hlavního akcionáře se s ohledem na čas jednání, rozsáhlé dotazy a podle mluvčí i zjevné nepochopení navrhovaných kroků menšinovými akcionáři zdržel hlasování, a tak zvýšení kapitálu nakonec nebylo schváleno.

Představenstvo navrhlo, aby valná hromada souhlasila se zvýšením základního kapitálu a s upsáním nových akcií v hodnotě zhruba 241,4 milionu korun. To odpovídá pohledávce společnosti Duohamer, která by tak kapitalizací pohledávky získala akcie Vítkovic v odpovídající hodnotě. Základní kapitál firmy by se tím zvýšil ze zhruba 132,8 milionu korun na 374,2 milionu korun.

"Jde nám o to, aby naše společnost snížila zatížení z minula a stabilizovala se," uvedl předseda představenstva Vítkovic Rodan Broskevič. Na řešení pohledávky, která byla původně pohledávkou Komerční banky, bylo podle něj poměrně složité se dohodnout.

"Nervozitu akcionářů ve vztahu ke kapitalizaci přičítáme nepochopení skutečnosti, že naše společnost v současné době nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na úhradu tohoto závazku. Kapitalizace je pro akcionáře přínosem, nikoli újmou. Toto nebylo ani po mnoha hodinách pochopeno," uvedl Broskevič.

Uvedl, že po snížení zadluženosti společnosti by vzrostla hodnota akcií a že je pro něj nadále podstatné zachování značky Vítkovice a posílení firmy pro nové projekty. Zejména jde o nové developerské využití rekultivovaných území, jako jsou Aglomerace a Halda Hrabůvka.

Mluvčí společnosti KKCG Industry, která je menšinovým akcionářem Vítkovic, Dana Dvořáková označila neodhlasování zvýšení kapitálu za vítězství KKCG Industry a dalších drobných akcionářů. "Valnou hromadu Vítkovic, a. s., považujeme za zlomovou. Poprvé v historii se minoritní akcionáři spojili a jasně panu Světlíkovi ukázali, že se doba změnila a věci nejsou takové, na jaké byl po dlouhé roky zvyklý. Že jeho osobní zájmy nejsou to samé, co zájmy společnosti Vítkovice, a. s.," uvedla.

Návrh na úpis nových akcií označila za účelový. "Během valné hromady vyšlo najevo, že Vítkovice, a. s., disponují rozsáhlým majetkem a žádný nový kapitál nepotřebují. To vyplynulo přímo z vyjádření představenstva firmy," uvedla Dvořáková.