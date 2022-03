VZP v akci milostivé léto odpustila klientům penále za 325 milionů

Novinářům to dnes po jednání správní rady pojišťovny řekl její předseda, poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL). Milostivé léto bylo tříměsíční období do 28. ledna letošního roku, kdy lidé mohli ukončit své exekuce zaplacením dlužné částky a nákladů exekuce.

"Kolegové připravují návrh zákona, který by umožnil opakování," řekl Philipp. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) již dříve řekl, že se tak stane zřejmě letos v září. Záměrem ale podle Philippa není tuto výjimečnou možnost opakovat příliš často, protože dlužníci by si na to zvykli. Projekt chválila i opoziční poslankyně Věra Adámková (ANO). Podle ní je jenom třeba zákon drobně upravit, aby byl v otázce zapojení zdravotních pojišťoven jednoznačný.

Philipp připomněl, že pojišťovny si na začátku nebyly jisté, zda se na ně tato možnost dovolit oddlužení vztahuje jako na další státní a obecní podniky. Správní rada a vedení VZP dřív uváděly, že podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je penále pro zdravotní pojišťovny součást jistiny. O výkladu se vyjednávalo, čekalo se na stanoviska ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti. Pojišťovny se proto k akci připojily až zhruba po dvou týdnech.

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek tehdy uvedl, že pojišťovně dluží 231.000 lidí celkem 29 miliard korun. Z toho 13 miliard činí původní dluh a 16 miliard penále.

Podle údajů exekutorské komory bylo loni na konci října v Česku celkem 4,58 milionu exekucí. Mělo je 711.900 dlužníků. Za loňský rok přibylo 445.600 nových exekucí, meziročně o 28.300 víc. Kolik dlužníků mohlo milostivého léta využít a také to udělalo, není zatím známo.