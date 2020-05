Zahraniční expanzi plánuje téměř 80 procent českých startupů

Startupy podle studie míří nejčastěji do Evropy, Severní Ameriky a Asie. CzechInvest jich nejvíce vyslal do Silicon Valley, New Yorku, Londýna a Lisabonu.

Mimo Českou republiku podniká 30 procent českých startupů, v minulosti mimo střední a východní Evropu působily jen jednotky těchto firem. CzechInvest s programy CzechAccelerator, CzechMatch a CzechDemo vysílá do zahraničí v průměru pět startupů měsíčně. S agenturou do zahraničí mezi lety 2016 a 2019 vyjelo 99 startupů, některé opakovaně. Agentura je podpořila ve 181 podnikatelských pobytech. Další startupy vycestovaly na začátku letošního roku, před vypuknutím pandemie.

"Z naší zkušenosti uspěje ten, kdo má nejen mezinárodně konkurenceschopný produkt a dobré obchodní dovednosti, ale také zkušený tým schopný zvládnout nové výzvy. Musí být zároveň vytrvalý, přijímat konstruktivní kritiku a nenechat se hned odradit," uvedla ředitelka Divize startupů a inovativních MSP CzechInvestu Markéta Přenosilová.

Sběr dat do studie Startup Report se uskutečnil od loňského listopadu do února. Zúčastnilo se ho 150 startupů, stovka investorů, zástupců korporací, akcelátorů, inkubátorů a podnikatelů a dalších 300 respondentů z veřejnosti.