Dodavatelé energií snižují ceny pod vládní strop. ČEZ zlevnění zatím neohlásil, chystá jej

Společnost Innogy zlevnila ceníky zemního plynu pod vládní strop. „Lednový pokles cen plynu na velkoobchodních trzích nám aktuálně umožňuje nabízet dodávku plynu pod cenovým stropem, který platí na začátku roku. Rodina, která plynem vytápí průměrný domek, s naší novou nabídkou ušetří oproti cenovému stropu 3500 korun,“ vylíčil ředitel Innogy pro maloobchod a marketing David Konvalina.

Tentýž krok oznámila společnost E.ON. Podle informací serveru iRozhlas.cz ceny elektřiny zákazníků této společnosti klesnou o 6 %, u plynu o 8 %. Zákazník ročně ušetří dva až čtyři tisíce korun. Místopředseda představenstva E.ON vysvětlil, že je to dané šetřením energiemi, což s ní společnosti umožňuje lépe pracovat.

Společnost ČEZ takovýto krok dosud neoznámila. Naše redakce proto požádala o komentář tiskového mluvčího ČEZ Romana Gazdíka. Ten uvedl, že nové ceníky na řadě produktů u elektřiny a plynu společnost připravuje. „Chceme nabídnout opravdu levné produkty. Výrazněji klesly ceny u plynu, takže tam může být sleva vyšší,“ přiblížil pro EuroZprávy.cz.

Společnost ČEZ oceňuje, že opatření zavedená Evropou, Českem i ČEZ fungují a vedou ke klesajícím cenám energií. „Pomáhá v tom zvyšování nabídky plynu, včetně terminálu v nizozemském Eemshavenu, kde má Česká republika svůj podíl. A také úspory, které zákazníci dělají, za což zákazníkům velmi děkujeme,“ doplnil Gazdík.

Stát na ČEZ vydělává

„ČEZ Prodej je úplně jiná a zcela oddělená společnost od mateřské firmy ČEZ a.s., která vlastní elektrárny. Elektrárny nemohou poskytovat levnější elektřinu jakémukoliv dodavateli, i když by byl například součástí stejné skupiny. Podle zákona to není možné, jinak by konkurence mezi dodavateli nemohla fungovat a spotřebitel by na tom tratil,“ vysvětlil.

Nicméně i právě příspěvky ČEZ pomáhají vládě financovat opatření na podporu domácností a průmyslu během současné energetické krize, jak pro EuroZprávy.cz upozornil mluvčí společnosti.

„ČEZ letos odvede státu více než 100 miliard korun,“ popisuje společnost v tiskové zprávě. Čistý zisk Skupiny ČEZ vedle běžné daně z příjmů ovlivní dvě legislativní opatření. Konkrétně to je odvod z nadměrných tržeb z prodeje výroby a vedle něj daň z neočekávaných zisků neboli takzvaná windfall tax.

Společnost také informovala, že od roku 1992 do 2021 od ní získal stát na dividendách, daních, darech a platbách za emisní povolenky 771 miliard. ČR také získala dividendy ve výši 18 miliard vyplacené roku 2022 za předešlý rok.