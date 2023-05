Elon Musk jmenoval Lindu Yaccarinovou novou generální ředitelkou Twitteru

Vlastník společnosti oznámil, že bývalá výkonná ředitelka reklamy společnosti NBCUniversal, Linda Yaccarinová, byla jmenována do role dohledu nad obchodními operacemi webové platformy s cílem maximalizovat zisk. Podle jeho vyjádření se Yaccarino připojí k týmu za šest týdnů. Podle The Wall Street Journal bude ředitelkou společnosti.

Elon Musk zůstane výkonným předseda představenstva společnosti a technickým ředitelem.



„Těším se na spolupráci s Lindou na přeměně této platformy na X, aplikaci všechno,“ napsal na Twitteru a své rozhodnutí potvrdil den poté, co rozdmýchal spekulace, když napsal, že našel nového šéfa, aniž by odhalil jejich identitu.

Elon Musk koupil loni sociální platformu za 44 miliard dolarů a byl pod tlakem najít nástupce na vedoucí pozici ve společnosti. Svůj čas chce zaměřit na další podniky, které vlastní. Chce se opět věnovat automobilce Tesla a raketové společnosti SpaceX.

Linda Yaccarinová je bývalá šéfka reklamy na NBCUniversal, kde měla pod na starosti zhruba 2 000 zaměstnanců NBCUniversal a kde se podílela se na spuštění streamovací služby této společnosti. V roce 2011 nastoupila do NBCUniversal po 15 letech strávených ve společnosti Turner Entertainment, kde se zasloužila o přenesení provozu reklamní sítě do digitální budoucnosti.

Yaccarinová přinese na Twitter bohaté zázemí z oblasti reklamy, na kterou společnost sociálních médií spoléhá při obnovení vydělávání peněz, což od převzetí Elonem Muskem prudce kleslo.



„Pokud se Twitter snaží vydělávat lépe než dosud, pak by to bylo místo, kde začít a Linda by byla ideální osobou, která by to mohla uskutečnit,“ řekla Claire Atkinsonová, hlavní mediální korespondentka Business Insider, která sledovala zprávy paní Yaccarinové. kariéru po dvě desetiletí.