Ruská ekonomika zadrhává. Loni výrazně zpomalila, ukazují předběžné údaje

Finanční trhy údaje o vývoji HDP sledují velmi pozorně, protože problém pomalého růstu ekonomiky se v Rusku stal naléhavým tématem. Přilákal pozornost i prezidenta Vladimira Putina, který nařídil vládě, aby hledala způsoby, jak tempo růstu ekonomiky zrychlit.

"Je to první odhad, protože zatím ještě nemáme úplná data," řekl novinářům šéf Rosstatu Pavel Malkov. V budoucnu, až úřad bude mít více informací, se tak mohou údaje změnit.

V minulosti Rosstat údaje zpřesňoval tak, že statistika obvykle vyzněla příznivěji. Koncem roku 2019 údaj o růstu HDP za rok 2018 zpřesnil na 2,5 procenta z původních 2,3 procenta.

V příštích letech by tempo růstu podle očekávání mělo zrychlit, zejména díky státním investicím do velkých infrastrukturních projektů. Podle odhadu centrální banky by do roku 2022 měl růst činit dvě až tři procenta. Letos se podle analytiků má HDP zvýšit o 1,8 procenta.