Fotovoltaický boom: Na co si dát pozor před podpisem smlouvy

Na co si dát pozor při výběru dodavatele?

Když se rozhodnete investovat do fotovoltaiky, chcete si obvykle být jisti, že vám bude spolehlivě sloužit řadu let „V prvé řadě je tedy klíčové najít spolehlivého a ověřeného dodavatele, který bude mít zodpovědnost za celý proces instalace. Určitým vodítkem může být existence odpovídající certifikace a držení licencí na straně dodavatele. Jedná se zejména o certifikace kvality ISO a licence od České energetické agentury,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Neváhejte se také zeptat samotného dodavatele na jeho předchozí zkušenosti s návrhy a instalací fotovoltaických systémů – zajímejte se o konkrétní projekty. A konečně porovnávejte. Není na škodu získat několik nabídek od různých dodavatelů a porovnat jejich podrobné nacenění, prověřit technické specifikace a smluvní podmínky a ověřit si reference.

Co by nemělo chybět ve smlouvě?

Smlouva o návrhu a instalaci fotovoltaického systému je z pohledu práva smlouvou o dílo. Ve smlouvě by měly být jasně definovány podrobnosti vztahující se k plánovaným pracím, finančním nákladům a lhůtám pro dokončení. Některé firmy nabízejí jen instalaci, jiné vám zajistí vše od A do Z. Smlouva by tak měla obsahovat popis všech souvisejících prací, ať už se jedná o instalaci solárních panelů, napojení na elektrickou síť nebo případnou úpravu střechy pro instalaci panelů. Absence jasného popisu práce by vás při případném sporu mohla dostat do nevýhodné situace.

Lhůty pro dokončení jednotlivých prací jsou dalším důležitým faktorem, které by měla smlouva obsahovat. Termín dokončení je klíčový pro plánování dalších kroků nebo např. čerpání dotací či daňových úlev.

Dobré účty dělají dobré přátele

Nikdo nechce být nepříjemně překvapen neočekávanými náklady. Některé firmy v nabídce uvádějí cenu jen za technologie, nikoliv už za práci. Je tak proto klíčové věnovat pozornost ujednání o cenách a platbách za instalaci a údržbu fotovoltaického systému. Veškeré náklady by měly být ve smlouvě transparentně uvedeny – nejlépe prostřednictvím položkového rozpočtu. „Zároveň doporučujeme zbystřit, i pokud dodavatel nabízí příliš nízké ceny. Jak vysoká, tak i nízká cena musí mít své jasné důvody, které si vždy nechte vysvětlit. Šetření se totiž nemusí vyplatit, můžete lehce narazit na podvodníky nebo na naprosté začátečníky, ” upozorňuje Eduarda Hekšová.

Záruční podmínky a nabídka pozáručního servisu

Smlouva by měla obsahovat podrobné informace o zárukách na instalaci fotovoltaického systému. Doporučujeme do smlouvy také zahrnout jasné pokyny k pravidelné údržbě zařízení, které je klíčové pro čerpání záruky. Myslete také na budoucnost. Je důležité položit si otázku, kdo se postará o fotovoltaický systém, pokud např. dodavatel ukončí svou činnost. Nabízí vám dodavatel vzdálený monitoring nad fotovoltaikou? I tyto služby mějte smluvně jasně definované.

„Mějte na paměti, že volba dodavatele fotovoltaiky ovlivní vzhled i chod vašeho domu na celou řadu let. Vyberte si tedy takového dodavatele, u kterého budete mít co největší jistotu podpory i za dalších pět, deset let. Snažte se také uplatnit svůj zdravý rozum, předvídejte rizika a neplaťte bez protihodnoty,“ radí Eduarda Hekšová z dTestu a uzavírá: „Obsah smlouvy vám musí být jasný. Pokud máte pochybnosti, až do jejich vyjasnění smlouvu nepodepisujte.“