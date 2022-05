18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kateřinu jsem znal z vysoké školy. Tato dívka byla během vysokoškolských studií milá usměvavá. Od rána do večera se nezastavila. Milovala běhání, volejbal, plavání a mnoho dalších sportů. Ano, sport a chuť do života byly pro Kateřinu charakteristické. Katku jsem znovu potkala pár měsíců po vysoké škole a stále to byla usměvavá dívka plná života a radosti. Jen jedna věc se změnila... Měla těžkou autonehodu a byla na vozíku. Je možné fatální autonehodu, po které člověk ochrne, označit za zdrcující porážku? Rozhodně ano. Jak je tedy možné, že pár měsíců po takové ztrátě měla stejnou chuť do života jako předtím?

Mám také souseda s přezdívkou Johny. Je to obyčejný člověk mající rodinu, práci a všechny atributy, které si lze pod označením "obyčejný člověk" představit. Jednoho dne jsem Johnyho přesvědčil, aby se rozloučil se svobodou a užil si trochu nějakého toho hříchu. Takže jsme skončili v kasinu a jediný, kdo ohrnul nos, byl Johny. Zatímco jsme všichni hráli jako o život, Johny se totálně nudil. Ze samotné nudy si však sedl k automatu a hrál.

Ano, šlo o hrací automaty - ty opovrhované automaty, které zničily nejeden život. Ale ne v tomto případě. Třetí otočka a můj znuděný soused způsobili, že se podlaha rozezněla a celé kasino zvědavě obrátilo oči jeho směrem. Právě padl nejméně zasloužený jackpot v historii kasin a hracích automatů a Johny odešel domů s třiceti tisíci.

Co mají tyto dva příběhy společného?

Johny uspořádal velký večírek a ten skončil. Peníze se utratily za dům, dovolenou, auto... a život se vrátil do normálních kolejí. Peníze z výherních automatů samozřejmě potěšily, ale po několika dnech se vzrušující pocit vítězství vytratil. Johny dál žil svůj obyčejný život a zdaleka se vyhýbal hracím automatům a kasinu.

Kateřina se na rozdíl od oslav soustředila na to, aby se naučila žít v nové realitě. Uvědomila si svá omezení a přijala je. Některé věci jako běhání dělat nemůže, ale k jejímu vlastnímu překvapení ji nová realita omezovala v životě mnohem méně, než očekávala. Po počáteční depresi tak rychle "vyšlo slunce" a vše se vrátilo do normálu.

Johny i Kate nadále žijí zcela obyčejným životem. Oba však museli vynaložit větší či menší úsilí, aby se tak stalo. Johny musel překonat nutkání využít casino bonusu, který mu majitel kasina nabízel, a sednout si k výhernímu automatu - protože všichni víme, jak by to dopadlo. Kate naopak musela znovu najít naplnění svého života. Jaké z toho plyne poučení? Už žádné výmluvy! Stanovte si cíle a jděte za nimi.

