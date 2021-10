Zařiďte si nové bydlení hezky i s minimem peněz. Nikdo nepozná, že jste šetřili

Chcete bydlet hezky, útulně a pohodlně, ale brzdí vás nedostatek financí? Věřte, že peníze by při zařizování bytu neměly být až takový problém. Dnes existuje celá řada možností, jak byt vybavit levně, účelně, a přitom stylově. Poradíme vám nejsnadnější tipy, abyste se ve vašem domově cítili skutečně příjemně.

Levný nábytek seženete snadno

V sektoru nábytku je dnes velká konkurence. Existuje mnoho velkých nábytkových domů, které nabízí velmi dobré ceny a často mají také různé akce a výprodeje. Můžete tak koupit nábytek, ale také bytové doplňky za nejnižší ceny. Pokud vám i to přijde drahé, zkuste zapojit vlastní kreativitu a přetvořte starý nábytek po babičce na nový kousek. Můžete například nechat přečalounit staré křeslo a židle zvládnete zrenovovat i sami. Hodit se vám bude kusový molitan, nová látka a trocha šikovnosti. S návodem na YouTube to jistě zvládnete i vy.

Pohodlný obývák za málo peněz

Obývák by měl být komfortní, ale také reprezentativní – vždyť právě tam budete zvát návštěvy. Klíčovým prvkem bývá sedací souprava – tu můžete levně pořídit i na bazaru, nebo si sedačku sestavit ze starých palet. Na ty položte matraci nebo molitan a ozdobte třeba dekou. Přidejte vtipné polštáře a jisté je, že se každý návštěvník na takový netradiční kousek nábytku rád posadí.

Kuchyně, která působí moderně a upraveně

Nová kuchyňská linka sice něco stojí, ale i dnes si můžete koupit levnou klasickou bílou kuchyň doslova za pár tisíc. Pokud ani to nemáte, zkuste aspoň vyměnit úchytky a třeba i nově natřít dvířka. Potřebný materiál koupíte za pár korun a můžete kuchyň zcela zásadně vylepšit. Srdcem kuchyně bývá jídelní stůl. Vsaďte na dostatečně velký stůl, aby každý měl své místo. Můžete mít například ten, který má vyměnitelné nohy ke stolu. Tak pokaždé získáte jiný vzhled, který se hodí k různým příležitostem. Dobrou volbou může být také stůl, který má přídavné části, abyste měli dost prostoru pro případné návštěvy.

Bytové doplňky podtrhnou vaši originalitu

Pár vhodně a chytře zvolených doplňků dokáže skutečně efektivně a levně zútulnit byt. Levnou volbu mohou být závěsy do okna, dekorační polštářky na gauč, svícny, vázy, nebo také nové květináče, které obyčejný byt promění ve skutečný domov. Není potřeba byt ale zaplácat zbytečnostmi. Zkuste na internetu sledovat výprodeje nebo akce, pomoci může i Google reklama, která vám nabídne výhodné možnosti nákupu. Prostor můžete dát i své kreativitě a seberealizaci. Zvládnete klidně ušít i nové závěsy, povlaky na polštáře, vyrobit dekorační věnce nebo rámy na fotografie. Vyzdobte byt vlastními fotografiemi nebo výrobky. Pokud vše bude ladit a bude to například ve stejném barevném provedení, může to být velmi dobrý způsob, jak zajistit skutečně trendy a moderní bydlení.

Zkuste swap

Ještě jste o něm neslyšeli? Jedná se o výměnu věcí, které vám už neslouží a můžete je poslat dál. Revanšem dostanete to, co naopak potřebujete nebo chcete. Swap probíhá velmi často na sociálních sítích, ale třeba také osobně na předem vybraném místě. Často se vyměňuje zejména oblečení, ale také různé dekorace a vybavení do domácnosti. Pamatujte, že nabízené předměty by měly být funkční, čisté a v pořádku.

Dejte si čas

Nemusíte mít všechno hned. Je jasné, že když se začínáte stavět na vlastní nohy se jste se právě přestěhovali do nového, chce to nějaký čas, než bude vše tip top. Pochopí to jistě i případná návštěva nebo kdokoliv jiný. Čím více si počkáte, tím je také vyšší šance, že narazíte na skutečně výhodnou nabídku v bazaru nebo na výprodej v nábytkovém domě. Užívejte si ale své bydlení už teď. I když není vše dokonalé, jistě se doma můžete cítit dobře. Nasaďte si pohodlné legíny, dejte si dobrou kávu a naučte se také odpočívat a vaše bydlení si skutečně užít.