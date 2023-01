Microsoft se chystá zrušit tisíce pracovních míst, informuje Sky News

Britský princ Harry řekl deníku The Daily Telegraph, že do svých pamětí nezahrnul vše, co se stalo mezi ním, jeho bratrem a otcem, protože "by mu to nikdy neodpustili". Dodal, že má dost materiálů na další knihu. Autobiografie s názvem Spare (Náhradník), která vyšla minulý týden v úterý a obsahuje osobní zpovědi ale také řadu obvinění vůči různým členům královské rodiny, podle médií trhá rekordy.