Obavy z inflace má 83 procent českých domácností

Vedle rostoucích nákladů na bydlení podle něj Čechy nejvíce pálí i znehodnocování úspor (59 procent dotázaných) nebo větší výdaje za spotřební zboží a služby (58 procent respondentů). Půjčku si lidé byli nuceni vzít zpravidla od rodiny, nebo známých. Téměř čtvrtina Čechů nemá rychle k dispozici dostupnou rezervu, 15 procent domácnosti není podle průzkumu vůbec schopno vytvářet měsíční úspory.

Pokud by se v budoucnu dostali do obtížné situace, Češi by podle průzkumu nejčastěji využívali rezervy na spořicím účtu (45 procent), na běžném účtu (39 procent) a v hotovosti (31 procent). Více než desetina dotázaných by situaci řešilo půjčkou. "I v nelehké situaci je potřeba zodpovědně zacházet s penězi a zbytečně se nezadlužovat," uvedl mluvčí skupiny ČSOB Patrik Madle.

Vůči dopadům inflace na domácí rozpočty jsou podle průzkumu citlivější mladší ženy z venkova. Právě ženy přitom zpravidla preferují pro boj s inflací konzervativnější bankovní produkty, jako jsou spořící i běžné účty. Muži, kteří mají podle průzkumu obavy menší, pak inklinují k rizikovějším nástrojům, jako jsou akcie, dluhopisy nebo investiční fondy. Za nejlepší ochranu před inflací obecně domácnosti považují vlastnictví nemovitostí (53 procent), zlato (33 procent) a spořicí účty (30 procent).

Většina Čechů si navíc ráda v podobné situaci nechá poradit od profesionálů, například od banky či nezávislého poradce. Ze 72 procent hodnotí klienti bank rady a doporučení jako srozumitelné a užitečné, u nezávislých poradců tato statistika dosahuje dokonce 87 procent.