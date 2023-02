Počet e-shopů, které v lednu zahájily podnikání, byl meziročně o 30 pct vyšší

"Lidé mají na počátku roku větší motivaci plnit si podnikatelské sny," uvedl obchodní ředitel Upgates Martin Pech. Počet e-shopů podle něj výrazněji roste ještě mezi zářím a listopadem, kdy se podnikatelé chtějí zapojit do slevové akce Black Friday a stihnout vánoční sezonu. Letos se nové firmy ve větším měřítku pouští i do oblasti stavebnictví, prodeje doplňků stravy nebo elektroniky, řekl.

"Sektoru mainstreamové elektroniky do domácností dominují velcí hráči jako například Alza či Datart. Zakladatelé nových e-shopů z tohoto segmentu se proto snaží nacházet příležitosti pro specifické produkty, jako jsou třeba chytré výrobky do domácnosti či různé součástky včetně těch do průmyslových zařízení," uvedl Pech. V sektoru potravin podle něj firmy nejčastěji začínají s prodejem pochutin domácí výroby. Internetové obchody, které byly loni v lednu aktivní a svou činnost ukončily, byly podle Pecha z různých odvětví. Nedá se říci, že by některé převládalo, doplnil.

Podle průzkumu společnosti Skip Pay, která spadá pod ČSOB, lidé od začátku roku nakupují méně impulzivně, častěji tak přechází nabídky s atraktivní cenou. Asi o 35 procent se u nich snížila chuť utrácet, uvedla v tiskové zprávě firma. Průzkum provedla na přelomu ledna a února mezi přibližně 200 lidí, kteří pravidelně nakupují na internetu.

Obrat českých e-shopů loni poprvé meziročně klesl, z 223 miliard Kč v roce 2021 se snížil na loňských 197 miliard korun, informovala už dříve Asociace pro elektronickou komerci a internetový srovnávač cen Heureka.cz. Poprvé na českém trhu ubylo i internetových obchodů, o 885 na 50.100 obchodů. Důvodem byly vysoké provozní náklady a rostoucí inflace.