Rusko zvažuje stanovení minimální ceny pro prodej ropy v cizině

Situace kolem zásobování pohonnými hmotami v Maďarsku je kritická a jediným řešením je vytvořit podmínky pro zvýšení dovozu. Uvedla to dnes podle agentury Reuters maďarská ropná a plynárenská společnost MOL. Zahraniční podniky omezily dodávky paliv do Maďarska poté, co tamní vláda loni zavedla cenový strop pro benzin a naftu. Situaci podle firmy MOL v poslední době komplikují snahy lidí vytvářet si zásoby pohonných hmot.