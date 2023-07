Spuštěno: Nová textová síť Threads bude konkurovat Twitteru

Podle Marka Zuckerberga, výkonného ředitele společnosti Meta, je nově spuštěná aplikace Threads zaměřena na překonání konkurenční platformy Twitter. Uvedl server BBC.

V poslední době se na Twitteru objevilo několik změn, které způsobily nespokojenost některých uživatelů. V reakci na tyto změny se odborníci domnívají, že aplikace Threads by mohla přilákat právě tyto uživatele, kteří hledají alternativu a nové prostředí pro sdílení svých myšlenek a názorů.

Aplikace Threads podle informací uvedených v článku z listu The Guardian, je nyní dostupná ve více než 100 zemích světa. Je však zajímavé, že zatím není k dispozici v zemích Evropské unie. Důvodem jsou nejasnosti a otázky týkající se ochrany osobních údajů a způsobu, jakým jsou tyto údaje v aplikaci zpracovávány.

Uživatelé nové sítě byli vřele přivítáni samotným šéfem společnosti Meta, Markem Zuckerbergem, jehož první zpráva na této platformě během několika minut získala tisíce "lajků". Tento rychlý úspěch je podle agentury AFP jasným signálem, že nová sociální síť si již na začátku získává pozornost a má úspěšný start.

Jak podotýkají média, aplikace Threads je svým vzhledem i funkčností velmi podobná twitteru. Uživatelé ale mohou psát delší zprávy. Jejich maximální délka může mít 500 znaků, zatímco na twitteru je to pro většinu uživatelů znaků 280. Publikovaná videa mohou mít na nové platformě délku až pět minut.

Podle informací z listu Wall Street Journal (WSJ) je možné se přihlásit do aplikace Threads přes Instagram, což je "strategický tah, který by mohl aplikaci pomoci rychle získat popularitu". Instagram totiž disponuje měsíčně přes dvě miliardy aktivních uživatelů, zatímco Twitter má kolem 364 milionů uživatelů. Pokud by se tedy jen část uživatelů Instagramu začala aktivně zapojovat do nové sítě, která se jmenuje "Vlákna" a je propojena s Instagramem, mohla by se tato síť rychle rozrůst.

Po převzetí Twitteru Elonem Muskem vzbudil mezi uživateli touhu po alternativní sociální síti. Někteří uživatelé vyjádřili svou nespokojenost s aktuálním stavem Twitteru a projevili zájem o nové platformy. Například německá vláda uvažuje o přechodu na jiné komunikační kanály kvůli nedávným změnám na Twitteru.

Podle Wall Street Journal (WSJ) se Twitter v poslední době potýkal s technickými problémy, ztrátou inzerentů a kritikou ohledně nedostatečné moderaci obsahu. I když existují některé startupy jako Mastodon, Truth Social nebo Bluesky, které by mohly být potenciálními konkurenty Twitteru, zatím se žádný z nich neprosadil jako skutečná alternativa, upozorňuje WSJ.