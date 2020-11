Boeing 737 MAX může opět do vzduchu, rozhodl úřad v USA. Má ale podmínku

Nařízení, které umožňuje návrat letadel 737 MAX do provozu, podepsal šéf FAA Steve Dickson. Uvedl mimo jiné, že má teď v bezpečnost letadel Boeing 737 MAX stoprocentní důvěru. Rozhodnutí úřadu tak otevírá cestu k obnovení dodávek letounů a k zahájení jejich komerčního provozu do konce letošního roku.

Boeing byl nucen provoz svých nejprodávanějších letadel 737 MAX v celém světě přerušit po nehodách v Indonésii a v Etiopii. Při nich zahynulo 346 lidí. Jako problém se ukázal systém řízení letu, kvůli kterému byl výrobce nucen provést úpravy. Stroj nemohl do vzduchu po 20 měsíců, což je nejdelší taková pauza v dějinách komerčního letectví.

Podle Dicksona udělal úřad vše, co je v lidských silách, aby zajistil, že se takové nehody už nebudou opakovat. "(Designové změny) odstraňují příčiny těchto nehod," uvedl šéf FAA v rozhovoru s agenturou Reuters. Dickson je bývalý armádní i komerční pilot. Koncem září letoun 737 MAX osobně otestoval v doprovodu dalších pilotů ze svého úřadu.

Bezpečnost letadla však zpochybňují někteří pozůstalí. "Kvůli agresivnímu tajnůstkářství FAA nemůžeme věřit, že Boeing 737 MAX je bezpečný," konstatoval Američan Michael Stumo, který přišel v loňské havárii v Etiopii o 24letou dceru. Některé rodiny pozůstalých se s Boeingem soudí.

V Evropě o zastavení provozu letadel 737 MAX loni rozhodla Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA). Ta ale už minulý měsíc uvedla, že letadlo považuje po nařízených úpravách za bezpečné, čímž dala najevo, že se schválením k provozu nebude otálet, poznamenala agentura DPA.

Agentura Reuters nicméně připomíná , že nehody letadel řady MAX znamenají konec americké dominance v oblasti letecké bezpečnosti. Zatímco dříve po desetiletí velké i malé státy kopírovaly rozhodnutí FAA, nyní o uvedení do provozu v Evropě, Kanadě, Brazílii, Číně a jinde rozhodnou tamní regulační úřady.

Jakmile se letadlo vrátí do provozu, Boeing spustí středisko, které bude nonstop monitorovat u všech letů strojů MAX cokoli, co by mohlo zkomplikovat let - od zaseknutého přistávacího zařízení po zdravotní komplikace, sdělily agentuře Reuters tři obeznámené zdroje.

Odstavení letadel 737 MAX z provozu stálo jejich výrobce kolem 20 miliard dolarů (444,5 miliardy Kč). Zasáhlo dále dodavatele podniku a vyvolalo vyšetřování Boeingu a FAA, mimo jiné kvůli nedostatečné transparentnosti a slabému dohledu při vývoji letadel.

Co se týče amerických leteckých společností, American Airlines a United Airlines se chystají stroj na komerční linky pustit v prvním čtvrtletí příštího roku; Southwest Airlines pak ve druhém kvartálu.

Akcie Boeingu ztratily více než polovinu hodnoty, postupně se ale zotavují. Kolem 16:40 SEČ si na burze v New Yorku připisovaly kolem dvou procent na 212,4 dolaru.

"Letadlo 737 MAX bude teď bude mít problém s poptávkou. Boeing bude muset najít aerolinky ochotné stroje odebírat," řekl analytik Jonathan Raviv ze společnosti Citigroup. U výroby čeká návrat k normálnímu stavu nejdříve v roce 2023.