Twitter přestal samostatně existovat, podle Bloombergu se sloučil s jinou firmou

Oborové organizace odmítají návrhy ministerstva financí na zvýšení DPH u ubytování a stravování. Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) pro ČTK uvedla, že po covidu-19 a růstu nákladů by snaha o zvýšení příjmů do státního rozpočtu mohla být kontraproduktivní, protože by to mohlo ohrozit existenci mnoha podniků.