Wimbledon mezi výstavami vín zná šampiony

hodnocením superkomise složené z nejlepších hodnotitelů Moravy a Čech a výběrem šampionů ve valtickém Centru Excelence vyvrcholilo čtyřdenní hodnocení 721 přihlášených vín. Veřejnost a milovníci vína budou moci ochutnat špičková vína z celého světa již 5. a 6. května. Valtické vinné trhy pořádá společnost Valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední vinařskou školou a Národním vinařským centrem ve Valticích.

Vedle národních šampionů 56. ročníku poválečné novodobé historie soutěže bylo oceněno také Zweigeltrebe/Merlot/Cabernet Sauvignon 2020 barrique z rakouského vinařství Neustifter jako šampion zahraničních vín. Letos do této nejstarší vinařské soutěže s mezinárodní účastí v ČR bylo přihlášeno 721 vín 110 vinařů a vinařských firem především z České republiky, Rakouska a Slovenska, ale také z Itálie, Španělska, Nového Zélandu, Chile, Austrálie, Argentiny či Jihoafrické republiky.

„Celkově má soutěž neuvěřitelnou více než stošedesátiletou tradici a stále se těší skutečně velké oblibě, kterou nepoznamenala ani pandemie. Oproti většině soutěží u nás je unikátní zejména tím, že hodnocená vína může prakticky vzápětí ochutnat také široká veřejnost a všichni milovníci vína. To navíc v krásných reprezentativních prostorách zámku ve Valticích, s perfektním technických zázemím pro několik tisícovek návštěvníků, skvělým doprovodným programem a báječnou přátelskou atmosférou. Tento skutečný vinařský svátek má i svou charitativní stránku. Proběhne zde dražba archivních šampionů a výtěžek půjde na dětské kardiocentrum v Praze. Tím chceme zdůraznit, že vinaři a milovníci vína jsou skuteční srdcaři a také to, že víno je součástí naší kultury a zdravého životního stylu po staletí a nenecháme si to nikým vzít. Vína označená medailemi jsou pak také zárukou kvality a jednoznačné doporučení k ochutnání,“ sdělil jeden z organizátorů Valtických vinných trhů David Šťastný a dodal: „rád bych tedy všechny milovníky vín pozval na tuto jedinečnou prezentační ochutnávku vín, která proběhne již teď začátkem května, protože je opět na co se těšit.“

Výstava vín, kde bude veřejnost moct ochutnat všechna vína ze soutěže, včetně šampionů, proběhne letos již 5. – 6. května, tradičně v renovované jízdárně a Španělské konírně státního zámku ve Valticích, které jí dodávají nezapomenutelnou kulisu a patřičnou atmosféru. Na tuto vinařskou slavnost pravidelně přijíždí téměř 6 000 návštěvníků, kteří ochutnávají nejkvalitnější vína z celé České republiky, ale také ze zahraničí.

Valtické vinné trhy se každoročně konají jako jedna z nejprestižnějších výstav u nás i v Evropě pod patronací Ministerstva zemědělství a záštitou ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly, Jihomoravského kraje, Senátu ČR, města Valtic a Břeclavi a za podpory Vinařského fondu, SZIF a dalších významných partnerů.