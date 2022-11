Zahraniční obchod Česka skončil v září se schodkem 13,9 miliardy korun

"Celková obchodní bilance skončila v červených číslech osmý měsíc v řadě. Naposledy jsme podobnou situaci zažili v únoru 2009," komentoval výsledky zahraničního obchodu vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Stanislav Konvička.

Vývoz v září meziročně vzrostl o 25,8 procenta na 409,9 miliardy korun a dovoz o 23,8 procenta na 423,7 miliardy. Letošní září mělo stejný počet pracovních dní jako to loňské. Meziměsíčně po sezonním očištění se export zvýšil o 0,9 procenta a import o 1,3 procenta.

Saldo zahraničního obchodu nepříznivě ovlivnil zejména deficit obchodu s ropou a zemním plynem, který byl meziročně větší o 10,9 miliardy Kč. O více než dvě miliardy Kč se prohloubil i schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji a s farmaceutickými výrobky.

Naopak kladně působily na zářijovou obchodní bilanci přebytky obchodu s motorovými vozidly a s elektřinou, které byly proti loňskému září vyšší o 16,7 miliardy a o 7,7 miliardy Kč. Za pozitivnějšími údaji z obchodování s auty podle Konvičky ale stojí hlavně nedostatek klíčových komponent pro výrobu v loňském roce.

Bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie se v září meziročně zlepšila o 31 miliard, zatímco deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 28,4 miliardy Kč.

Analytici: Letošní deficit zahraničního obchodu by mohl překročit 200 miliard Kč

Deficit zahraničního obchodu lze podle analytiků očekávat i v následujících měsících a za letošní rok by mohl dosáhnout 200 miliard korun, nebo tuto hodnotu i překročit. Ekonomové také neočekávají, že by se příští rok situace výrazně zlepšila. Sdělili to dnes ČTK. Zápornou bilanci dlouhodobě ovlivňují vysoké ceny ropy a plynu, v září se prohloubil deficit i u obchodu s elektronikou, farmaceutickými výrobky nebo chemickými látkami. Zahraniční obchod Česka skončil v září schodkem 13,9 miliardy korun, meziročně byl o 2,6 miliardy menší. V deficitu je obchodní bilance osmý měsíc v řadě, uvedl dnes Český statistický úřad.

"Jednotková cena dovezeného plynu byla oproti stejnému období loňského roku vyšší o 173 procent, z hlediska objemu se ho ovšem dovezlo meziročně o 41 procent méně, což souviselo s dřívějším plněním zásobníků v letošním roce," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Jiří Pour.

Zářijovou bilanci zahraničního obchodu snížil meziroční růst vývozu motorových vozidel. Přebytek obchodu byl oproti loňskému září vyšší o 16,7 miliardy. Pour upozornil na to, že na růstu se výrazně projevil nízký základ z loňského roku, kdy byl automobilový průmysl výrazně ovlivněn nedostatkem součástek. Podle Poura bude zahraniční obchod nadále brzdou české ekonomiky a i příští rok zůstane obchodní bilance v deficitu.

Ekonomka Komerční banky Jana Steckerová poznamenala, že přestože se situace v automobilovém průmyslu začala zlepšovat, je otázkou, jak se do dalšího vývoje promítne snižující se poptávka. "Za celý letošní rok očekáváme deficit 212 miliard Kč. Zhoršující se bilance zahraničního obchodu s vyhlídkami na další snižování úrokového diferenciálu tak nebude svědčit české koruně," doplnila. V posledním čtvrtletí očekává kurz v průměru 24,70 Kč za euro.

Místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk upozornil na to, že bilance zahraničního obchodu byla v září v meziročním srovnání o 166 miliard Kč horší. Kromě vysokých cen komodit podle něj brzdí vývoz také situace na trhu práce. "Především ve výrobních profesích je stále nedostatek volných pracovníků," doplnil.

V blízké době může také klesnout poptávka, což naznačuje například výrobní index PMI, který signalizuje pokles nových zakázek a produkce, uvedl. Výhled na poslední čtvrtletí letošní roku je podle něj spíše negativní. "Firmám se sice daří odběratelsko-dodavatelské řetězce narovnávat, ale dusí je extrémně vysoké ceny energií, k čemuž se mnohdy přidává tlak zaměstnanců na vyšší mzdy, vysoké nákladové úroky a ochlazování poptávky dané obavami z ekonomické recese," dodal.

Výrazné změny v zahraničním obchodě neočekává ekonom společnosti Deloitte Václav Franče, protože vysoký dovoz bude nadále do deficitu tlačit import drahých technologií. Změnu nelze očekávat, dokud se nevyřeší energetická krize, což je otázka několika let.

Podle Frančeho letošní záporná bilance dosáhne 200 miliard Kč a příští rok se situace příliš nezlepší vzhledem k tomu, že aktuální problémy ekonomiky se nedaří vládě řešit. "Ještě nedávno česká ekonomika vykazovala vnější rovnováhu, stabilní veřejné finance a nízkou inflaci. Ted je vše z toho pryč. Bohužel tvůrci hospodářské politiky nemají vizi, jak tyto problémy řešit," uvedl.

