Zdražování pokračuje. Inflace v říjnu zrychlila na 8,5 procenta

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes oznámil, že údaj za říjen je ovlivněn loňským zahrnutím vládního úsporného tarifu na energie do výpočtu jako zlevnění elektřiny. Bez tohoto vlivu by meziroční inflace v říjnu letošního roku činila méně než šest procent. V meziměsíčním srovnání došlo k 0,1procentnímu nárůstu spotřebitelských cen v říjnu.

Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ, uvedla, že "říjnové zrychlení meziročního růstu cen na 8,5 % bylo způsobeno především loňským promítnutím Úsporného tarifu do cen elektřiny. Pokud bychom tento Úsporný tarif do výpočtu nezahrnuli, cenový růst by činil 5,8 %."

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 8,5 %, což bylo o 1,6 procentního bodu více než v září. Toto zrychlení bylo ovlivněno především cenami v oddíle bydlení. Ceny elektřiny zrychlily svůj meziroční růst na 148,6 % (v září 16,5 %) zejména vlivem jejich výrazného poklesu v říjnu 2022.

Naopak ceny zemního plynu podle ČSÚ zpomalily svůj růst na 6,2 % (v září 12,5 %), ceny tepla a teplé vody na 31,0 % (v září 36,2 %) a tuhých paliv na 3,9 % (v září 12,9 %). Na meziroční cenový vývoj měl také vliv mírnější růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje.

Ceny chleba v říjnu vzrostly o 5,1 % (v září o 10,3 %), zeleniny o 12,4 % (v září o 20,4 %), z čehož ceny brambor byly vyšší o 48,5 % (v září o 63,4 %). Ceny vajec klesly o 6,2 % (v září růst o 7,5 %) a ceny cukru o 11,1 % (v září růst o 44,6 %).

Meziměsíčně pak vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 0,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily zejména ceny vepřového masa o 5,0 %, vajec o 10,8 %, ovoce o 3,0 %, zeleniny o 2,2 %, polotučného trvanlivého mléka o 5,8 % a másla o 5,0 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 2,2 % a obuvi o 3,2 %.

"Meziměsíční pokles cen byl zaznamenán především v oddíle bydlení, kde klesly ceny elektřiny o 1,7 %, zemního plynu o 3,0 % a tepla a teplé vody o 0,8 %. Z potravin byly nižší zejména ceny nealkoholických nápojů o 2,0 %, drůbežího masa o 2,3 %, brambor o 5,4 %, jogurtů o 3,8 % a cukru o 5,2 %," uvedl ČSÚ.