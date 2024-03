GLOSA | Události Petra Nutila: Bratři Mašínové filmem roku a hnůj před Strakovkou

Česká vláda přerušila do odvolání česko-slovenské mezivládní konzultace. Není divu. Kabinetu premiéra Fialy se už asi nechtělo svítit na rituální sebevraždu slovenské zahraniční politiky, symbolizované národoveckým a proruským kašpárkováním Roberta Fica. Ale tomu jsme se věnovali už minule, takže to není třeba opakovat. Stačí jen dodat, že podobně prázdné typy populistických politiků jsou prokletím demokracie, symptomem přechodu k ochlokracii a duchaplnému spojenectví se svými budoucími hrobníky, což jsou obvykle sekáči, co se nezakecají. Důkazů o tom máme za posledních sto let v naší historii víc než dost.

Protestující zemědělci vysypali před Úřad vlády hnůj. Už druhý protest v krátké době se nesl v duchu podobných akcí, jež pořádají zemědělci napříč Evropou. Sluší se dodat, že ve většině evropských zemí měli zemědělci díky zvýšení cen potravin v minulých letech rekordní zisky, nicméně se potýkají s požadavky Green Dealu, přebujelou byrokracií, levných dovozů a tlaků na snižování cen.

Nejde tak o problém se snadnými řešeními, už jen proto, že se nepohybujeme ve sféře národních států, ale společného trhu, a že financování zemědělské politiky je už teď největší kapitolou rozpočtu EU a celkem v období 2021-27 půjde do zemědělství 386 miliard eur, tedy asi 9,6 bilionu korun, což je téměř pětinásobek rozpočtu ČR. Lze si jen domýšlet, že mnohým zapojeným agropodnikům či jejich politickým divizím uniká fakt, že protesty defakto směřují k přenastavení dotačních schémat a snížení nebo zrušení redistributivních plateb, zastropování dotací či konci dotací pro velké agrospolečnosti. Dřív nebo později tak jistě farmáři dosáhnou svého, nicméně je otázkou, zda spíš nepůjde o Pyrrhovo víztězství jen na papíře, které jim ve finále namísto zisku přinese hlavně ztráty. No, nechme se překvapit.

Ale zpátky domů. Premiér Fiala označil protest v Praze za vydírání a dodal, že by vláda nemusela dát zemědělcům slíbené dvě miliardy korun, nicméně je připravena jednat, ale u jednacího stolu, ne u hromady hnoje.

Tak jdeme dál.

Švédsko se oficiálně stalo 32. členem Severoatlantické aliance. Za toto zásadní posílení severního křídla severoatlantické aliance lze poděkovat jen a pouze Vladimiru Putinovi a ruské roztahovačné geopolitice. Snad z toho mají soudruzi v Moskvě radost.

Americké letectvo zahájilo shozy humanitární pomoci do válkou zničeného Pásma Gazy, které by nebylo zničeno, pokud by teroristé Hamásu odtamtud přestali střílet rakety na Izrael. Ale to je asi přespříliš idealistické přání.

Češka Krystyna Pyszková vyhrála mezinárodní soutěž krásy Miss World. Gratulujeme!

Bývalý americký prezident Bill Clinton přijel do Prahy, příští úterý vystoupí na konferenci Naše bezpečnost v areálu Pražského hradu. V týdnu se u nás zastaví i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Je to příjemná změna od prezidentování Miloše Zemana, za kterým jezdili hlavně východní diktátoři.

Když jsme na tom Hradě, tak je nutno zmínit, že prezident Petr Pavel nevyloučil, že se za necelé čtyři roky pokusí ve volbách obhájit svůj mandát. O své účasti ve volbách se Pavel bude rozhodovat podle politické a společenské situace a podle toho, jak se mu bude dařit naplňovat jeho priority, řekl to v rozhovoru pro ČT.

Film o bratrech Mašínech, kontroverzním to tématu české novodobé historie, získal Českého lva v kategorii film roku. Tvůrcům bych rád pogratuloval. A vám všem ostatním, ať už si o nich myslíte cokoli, tenhle velmi vydařený film o rodině, jejíž členové se vzepřeli nacistické i komunistické totalitě, vám velmi doporučuji ke shlédnutí.

A to by dnes asi stačilo.