GLOSA | Události Petra Nutila: Pokání Jiřího Ovčáčka a Babišovo peklo

Jestli totiž na jeho působení hradního mluvčího něco sedí, není to role a služba, ale je to něco, čemu se v řečtině říká hybris. Což je souhrn charakterových vlastností osobnosti, která se projevuje extrémně natvrdlou pýchou spolu s nebezpečným sebevědomím, často v kombinací s arogancí. O tom, že by profesionálně vykonával svou práci, nemůže být řeč, už jen proto, že se prostě odmítal bavit s kriticky naladěnými médii a že se z jeho vyjádření často nedalo poznat, kdy ještě mluví za prezidenta a kdy sám za sebe.

Tak si pojďme připomenout jeho hvězdné momenty a jeho letité působení v roli tiskového mluvčí hlavy státu, v níž neváhal oponenty označit tu za dobytek a svině, tu za fašistickou spodinu. No a nebo taky třeba za ostudu české diplomacie a žvanivé slimejše.

Psal se rok 2017, kdy za prospěšného označil v televizním vystoupení třeba ruského prezidenta Vladimira Putina, což bylo jedno z těch stanovisek, které časem uzrálo skoro tak dobře, jako mléko. Když ho necháte čtrnáct dnů v lahvi na slunci.

„Před mítinkem se přehnala sněhová přeháňka. Jakmile se ale hlava státu objevila, vyšlo nad Krušnými horami slunce,“ okomentoval prezidentskou návštěvu Karlovarského kraje mluvčí v roce 2017. Čímž se, zjevně inspirován Kim Čong-ilem, který prý také dokázal pomocí myšlenek měnit počasí, rozhodl povýšit svého pána na boha slunce. Ale přiznejme sebekriticky - korejský vůdce toho českého překonal na všech frontách. Nejen že Kimovo zrození bylo předpovězeno vlaštovkou, doprovázeno dvojitou duhou a objevením nové hvězdy, on se také naučil mluvit už v osmi týdnech a na základní škole káral učitele za chyby ve výkladu. Kromě toho dokázal taky během tří let, která strávil na univerzitě, napsat více než 1500 knih a posléze složil šest oper. A mimochodem, nad jeho úmrtím plakala i příroda a medvědi v zármutku bezradně postávali kolem lesních cest. A to se, přiznejme si zcela otevřeně, Miloši Zemanovi zcela jistě nestane.

Ale zpátky k panu Ovčáčkovi. „Říše se rozhodla, že se v protektorátě nebude pít tuzemák. A basta!“ napsal prezidentův mluvčí v roce 2017 na Facebooku, když v reakci na zjištění Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, že v rumové příchuti, která se používá mimo jiné při výrobě lihoviny tuzemák, se nacházejí nebezpečné látky.

Když v roce 2017 řekl Miloš Zeman, že ruská okupace Krymu je hotová věc a Ukrajinci se s tím mají smířit, vcelku pochopitelně jeho slova vyvolala vlnu kritiky, což ovčí mluvčáček okomentoval lakonicky: „Sprosté útoky některých ukrajinských politiků na pana prezidenta považuji za skřeky z neandrtálské jeskyně, které nepatří do moderní Evropy."

„Hlas pro opozici je hlas pro válku. Pamatujte si to, až půjdete k volbám,“ napsal Ovčáček před parlamentními volbami v roce 2021, v marné naději, že duo ZemBiš bude i nadále ovládat jak Hrad, tak i vládu. Což nevyšlo a je to dobrá zpráva pro celý národ. Nebo aspoň ta lepší varianta.

V Ovčáčkově působení najdeme ale i okamžik krátkého prozření, kdy mluvčí nevědomě sebekriticky konstatoval, že kdo šíří zlo, nakonec mu sám podlehne a skončí v nekonečné temnotě. No, tady panu Jiřímu nutně připisuji bod za prozřetelnost svého vlastního budoucího osudu a spolu s ním i celé té hradní klice, která se sice pomalu, ale nevyhnutelně odebírá do říše zapomenutí.

A pojďme jeho téma uzavřít. Když člověk propadne své Personě, své veřejné funkci, masce nebo roli, je to špatně. Ovčáček za dobu svého působení uvěřil víc než kdokoli jiný své domnělé důležitosti, přestože se reálně stal prostě jen směšným, nefunkčním či porouchaným článkem porouchané mocenské prezidentské soustavy. I přesto se dá říct, že naplnil dokonale očekávání svého prezidenta, který byl s jeho působením spokojen. A to, co si budeme nalhávat, vypovídá o desetiletém prezidentství Miloše Zemana svoje.

A navíc, každá Hybris nevyhnutelně v řecké mytologii najde svou Nemesis. To se stalo (či se děje) jak Zemanovi, tak i Ovčáčkovi. A tak nákaza politické zpupnosti nevyhnutelně bude potrestána spravedlivým trestem. A tak to má být. Třebaže pro některé může být spravedlnost i zapomenutí a zapadání prachem nevýznamnosti. Tak kluci, budiž vám země lehká!

A pojďme telegraficky k dalším zprávám týdne.

Babiš se otřepal z prezidentské porážky a slíbil vládě peklo, které bude následovat hned poté, co se pokusí prosadit některé z reforem dlouhodobě neřešených a palčivých otázek české politiky, třeba důchodového systému, který je už léta v brutálním mínusu a dosud žádná vláda, včetně těch Babišových, neměla odvahu jej řešit. Tak přejeme vládě a jejím poslancům dostatek odvahy k tomu, aby třeba přes nekonečné obstrukce konečně jednou dotáhli něco, co tuhle zemi fakt pálí. Třeba Babišovi a podobným žvanilům navzdory.

Do dětského sirupu Nurofen je prý přidáván Grafen, objevili konspirační teoretici. (Ano, ten grafen z grafitu, co máte v tužkách, bůhvíproč. Asi jim uniklo, že jde prostě o uhlík, který je základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů, tedy i jich samotných). No ale stejně se to týká prý i Brufenu nebo Algifenu. Konspirační koumáci na to přišli tak, že prostě ta slova končí stejnou skupinou písmen. Co k tomu dodat. Asi nic. Snad jen to, že podle téhle logiky Ibalgin obsahuje Gin, Colostrum Rum. A Parelen se nejen vyrábí ze lnu, ale navíc obsahuje i půlku slova Lenin, což je fakt na pováženou!