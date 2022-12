GLOSA | Události Petra Nutila: Státní převrat, vánoční teror a speciální vojenská cenzura

Nebývalým tempem se blíží Vánoce, což je další neopakovatelná možnost oslavit narozeniny Ježíše, který se narodil jako uprchlík, miloval všechny bez ohledu na jejich pohlaví, barvu nebo společenský původ, konal zázraky, aniž měl potřebu u toho fotit selfíčka, kašlal na autority a který nakonec obětoval svůj vlastní život, aby vykoupil lidstvo z hříchu. A stejně jako každý rok i vy to můžete oslavit třeba tím, že si vysosáte kontokorent na morek a nakoupíte haldu nesmyslů, budete žít týdny ve stresu ze shánění dárků, pečení cukroví, snahou o nejnazdobenější stromeček, nejuklizenější byt, nejbramborovatější salát světa a tak dále. A ano, i letos vám to bude připadat totálně nesmyslné a vlastně to budete dělat jen proto, že to dělají i všichni ostatní kolem, žejo. Tak si zkuste jednou uvědomit tohle: veškerý ten světélkující, ze všech stran povykující a obtěžující „vánoční“ teror je tu jen proto, že ve skutečnosti už neslavíme Vánoce, slavíme jakousi neurčitou simulaci bez významu, a aby nám to nebylo tak divné, všeprostupující konzum nahrazuje tu prázdnotu uřvaností. Zkusme si pro jednou namísto toho všeho třeba jen uklidit sami v sobě a prostě jen prožít ten čas se svými blízkými. Naklizený byt a bordel v hlavě vám totiž klid nepřinese. A nezapomeňte, i ten všudypřítomný Santa je na Ježíšově narozeninové párty jen klaun.

Německá policie zhatila pokus o státní převrat, což v českém Hobitíně nevyvolalo prakticky žádný ohlas. Přesto byste měli vědět, že princ Heinrich XIII. a jeho parta konspirátorů plánovala převzít vládu nad zemí, poslanci měli být uneseni a souzeni a bývalý velitel výsadkářů měl zajistit v zemi pořádek. To všechno mělo za cíl zničit v zemi demokracii a nastolit „pořádek“ – což neznamenalo nic jiného, než návrat země k monarchii z roku 1871, protože podle nich Německo pořád ovládají cizí mocnosti. To je docela zajímavé, už jen pro dlouhodobě deklarovanou orientaci téhle grupy na Rusko, jenž jim – podle nich – mělo být v jejich plánech oporou. Asi bych to ponechal bez dalšího komentáře, jen si tak říkám – nezačínají ty naše dvacátá léta tak nějak dost připomínat stejné období před sto lety?

Danuše Nerudová se poprvé dostala do vedení prezidentských předvolebních průzkumů, což asi pokazilo náladu dezinformačním hnojometčíkům, kteří už si tak dlouho chystali střelivo na Petra Pavla. No co. Jistě i na ni záhy začnou chodit řetězové maily o tom, že nám sem naveze migranty, zruší Benešovy dekrety a prodá Svatovítskou katedrálu Němcům, nebo tak něco. Píšu to jen proto, abyste pak nebyli překvapení, až vám to taky skončí ve schránce.

Ruská speciální vojenská operace jde tak dobře, že se Kreml rozhodl přitvrdit už tak tuhou cenzuru. Nový výnos FSB nakazuje nově médiím o válce na Ukrajině defacto neinformovat vůbec. Má to platit i pro sociální sítě. Prostě když se to lidem přestane ukazovat, tak problém zmizí. Tam na Ukrajině se totiž přece nic neděje. Žádná speciální operace, žádná válka, nic. Nět, ani o těch desetitisících ruských občanů, mobilizovaných a zemřelých v tom, o čem se nemluví, se mluvit nebude. Prostě lidi mizí, neptej se proč. Na západní frontě klid. A tak. Fakt by mě zajímalo, jak dlouho si ještě normální Rusové tuhle partu šílenců ve svém čele nechají líbit.

„Mohu potvrdit, že vyšetřování stále probíhají,“ řekl francouzský náměstek finančního prokurátora Jocteur-Monrozier Deníku N s tím, že prověřují legalizací výnosů z daňové trestné činnosti Andreje Babiše s přitěžujícími okolnostmi. My jako Češi zas můžeme potvrdit, že je nám nějaké prověřování a daňové delikty naprosto ukradeno, protože jde o Babiše, pro každého třetího z nás spasitele, slunce jasné a pána velkomožného, kterému by kdokoliv z nich odpustil i znásilnění a vraždu koťátka v přímém přenosu, protože je to kampaň. Tak jo. Kdo chce kam…

Maďarsko chca nechca muselo skončit s Orbánovským experimentem cenového stropu na benzín, který se v prostředí tržní ekonomiky ukázal ne-překvapivě jako nefunkční. Navzdory masivním světovým pohybům na burze se pokusil Orbán prosadit cenovou potěmkinovu vesnici a zcela dle očekávání tenhle pokus ztroskotal tím, že prostě benzín nebyl. Vůbec. Věnujme tomuhle komikovi tichou vzpomínku, stejně tak jako jeho kamarádovi Babišovi, který se ještě docela nedávno příkladem Maďarska hrozně rád v diskuzích oháněl. Ale víte jak to je. Stará česká moudrost říká: když volíš šaške, očekávej cirkuse.

No a na závěr jeden vtip, chcete?

To si to takhle nakluše jednoho dne kůň do banky. Bankéř, jako vždy v saku a kravatě, se docela rychle oklepe z překvapení, kdo mu to stojí za přepážkou a s nacvičeným profesionálním úsměvem se ptá, co by si pan kůň přál. A koník zařehtá, odfrkne si a povídá „chtěl bych si tu u vás založit koňto.“

No a to je pro dnešek vše. Na shledanou u dalšího dílu.