KOMENTÁŘ | Je to oficiální. Mizernou kvalitu ratingu NFNŽ potvrdil i sám Seznam.cz

S ratingem má redakce serveru EuroZprávy.cz své neblahé letité zkušenosti. Jak už jsme upozorňovali dříve, na pováženou je nejen jeho „nestrannost“, ale i samotné vyhodnocování parametrů, které se ostatně neustále mění. Jejich hodnocení bylo v minulosti nejednou špatně provedené, na což jsme už před lety upozorňovali, a jak poukazují i další média, nedává v některých případech naprosto žádný smysl.

Příkladem budiž nejnovější kritika serveru HlídacíPes.org, který si vysloužil v ratingu nižší známku za naprosté nesmysly. Například za to, že neuvedl své IČO tam, kde si autoři ratingu vymysleli. A nutno dodat, že skutečně vymysleli. V zahraničí totiž existují různé metody, jak hodnotit důvěryhodnost webu, ale snad nikde se neděje to, co u nás. A sice, jak upozorňuje autor textu Ondřej Neumann, že je web kvůli takovýmto drobnostem stavěn na stejnou úroveň, jako server vlastněný oligarchou.

Paradoxní je, že HlídacíPes.org je v ratingu kritizován za svou netransparentnost, což je odvěký problém samotného NFNŽ, jak už v minulosti upozornil ve své analýze např. web Borovan. Není proto divu, že rating médiím vadí, a například Vltava Labe Press spadající pod Pentu jej chtěla opustit. Mafra byla pro změnu jednu dobu z hodnocení vyřazena kvůli svému majiteli, a tak bychom mohli pokračovat donekonečna.

Pomalu jediný, kdo s ratingem neměl problém, byl Seznam.cz, který jej, jak už EuroZprávy.cz napsaly dříve, využívaly k pročištění své služby Newsfeed. Očividně ani to už ale neplatí. Majitel Seznamu se proti „nízké kvalitě“ ratingu vyhranil na síti X a podotkl, že Seznam hledá nového dodavatele ratingu.

Není divu. Rating, který by měl působit na tuzemském trhu jako garant důvěryhodnosti médií je sám nejen nedůvěryhodný, ale často ve svém hodnocení i realitu překrucuje. S tím mají zkušenosti jak EuroZprávy.cz, tak nově například i zmíněný HlídacíPes. A komunikace s jeho autory je stejně plodná jako házení hrachu na stěnu.

Naštěstí je na trhu více subjektů, které dokáží média zhodnotit objektivně a nestranně. Příkladem budiž již dříve zmiňovaní Konspiratori.sk, nebylo by ale od věci, kdyby se hodnocení chopili sami novináři a dohlíželi jeden na druhého, například pod záštitou subjektů, které ostatně zmiňuje i sám Lukačovič. Do tuzemského mediálního rybníčku by tak trochu té nestrannosti mohly vnést například Česká unie vydavatelů nebo SPIR.