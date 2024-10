KOMENTÁŘ | Má Musk pod palcem i Putina? Majitel X si z Trumpa dělá loutku, z Američanů oběť

Jeden z nejbohatších lidí světa využívá svého postavení, aby ovlivňoval politiku Spojených států. Dokládají to nová zjištění deníku Wall Street Journal, který přišel s informacemi, že je Musk od roku 2022 v pravidelném kontaktu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Podle dostupných informací Putin miliardáře na žádost čínského prezidenta Si Ťin-pchinga požádal, aby nad Tchaj-wanem neaktivoval satelitní internetovou službu Starlink.

Vlivný mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ale informace o komunikaci mezi Muskem a Putinem důrazně popřel s tím, že když si oba muži jednou volali, diskutovali „o vesmíru, jakož i současných a budoucích technologiích“.

Za dobu konfliktu Musk výrazně zdůraznil kritiku americké vojenské podpory Ukrajině a aktivně se zapojil do volební kampaně republikánského kandidáta a bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

Musk původně Starlink poskytl bezplatně Ukrajině – a právě tato služba byla považována za důležitý nástroj v ukrajinské snaze o odpor proti ruským silám. S postupným ochlazováním vztahů Musk přestal Kyjevu tyto terminály financovat. Následně omezil vojenské využívání Starlinku pro kontrolu dronů.

Ukrajinské zpravodajské služby počátkem letošního roku dokonce informovaly, že Starlink využívá ruská armáda.

Musk založil svou moc pouze na penězích. Za poslední roky se z něj stal oligarcha, který si užívá mávání nejen s americkou politikou, nýbrž i světovým děním. Putinova moc je naopak založena na volbách – ať už jsou jakkoli podvržené a nespravedlivé, snaží se alespoň vytvořit zdání, že si svou pozici vydobyl spravedlivě a v rámci politického boje.

Navíc má obrovské dosahy. Stal se z něj majitel Twitteru, který následně přeměnil na X, a udělal si z něj chráněnou zónu pro vyjadřování vlastních názorů. Musk a Trump tak de facto kompletně kontrolují dvě sociální sítě – zatímco Musk kontroluje X, Trump založil vlastní síť Truth.

Na sociální síti X má miliardář přes 200 milionů sledujících. Otevřeně zde podporuje Trumpa na amerického prezidenta. Republikán by pro něj znamenal definitivní pojistku toho, že bude mít zásadní vliv nejen ve veřejném (digitálním) prostoru – ale přímo v Bílém domě.

Trump se chová velice podobně jako Putin. Chce okolo sebe udržet velice bohaté osobnosti, které mu pomohou uplatnit jeho moc. Tyto si následně bude vydržovat a budou provádět to, co si prezident přeje. Oproti ruskému lídrovi Trumpovi bude stačit pouze jeden člověk – Musk, který přední Putinovy oligarchy co do bohatství hravě překoná.

Musk a Trump si tedy vzájemně škrábou záda. Díky „přátelství“ s americkým prezidentem se z majitele Tesly stane extrémně vlivná politická osobnost. Trump pak bude mít v podstatě neomezený kapitál a na sociálních sítích dosahy, o nichž se jiným politikům může pouze zdát.

A konkrétně na sociálních sítích nejde o to, že by Musk proklamoval hesla jako „volte Trumpa“ a podobně. Právě naopak – miliardář sdílí nebezpečné dezinformace a nenávistné projevy, které kandidát na prezidenta USA šíří. Musk Demokratickou stranu v čele s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou obviňuje z dovážení migrantů a cenzury. „Demokraté dovezli obrovské množství ilegálů do států, kde se rozhoduje o jejich zvolení. Trojciferný nárůst za poslední 4 roky! Jejich deklarovaným plánem je dát jim co nejdříve občanství, čímž se všechny státy změní na demokratické,“ napsal Musk na sociální síti X.

„Data“ k tomuto příspěvku sdílel od nerenomovaného „datového analytika“ – twitterového účtu „datahazard“. Webová stránka tohoto „datového analytika“ sestává pouze ze čtyř peněženek na kryptoměny Bitcoin, Ethereum, Doge a XMR. Aby Musk mohl šířit Trumpovu propagandu, obrací se na fakticky neexistující agentury. Je s podivem, že kdyby své peníze spravoval podle podobných dat, zřejmě by brzy skončil na mizině – ale aby zmanipuloval celý národ, využije je milerád.

Dále Musk založil PAC (Politický akční výbor) s názvem America, prostřednictvím kterého rozdává lidem milionové šeky za to, že podepíšou petici o podpoře prvního a druhého dodatku americké ústavy – tedy právo na svobodu projevu a právo nosit zbraň.

Musk využívá svého výsadního postavení miliardáře jako zbraně hromadného ničení napříč veřejným míněním. Nepodporuje férovou politickou soutěž – naopak stal se součástí politiky bez toho, aby jakoukoli soutěž podstoupil. V rámci západního světa je dobrou praxí, že než politik vstoupí do nějaké funkce, musí do ní být zvolen.

Jeden z nejbohatších lidí světa však zvolil jiný postup – využil nabytého majetku, aby koupil celou sociální síť a manipuloval s veřejností ve svůj vlastní prospěch.

Pokud se budeme dívat na to, jak se duo Trump-Musk pokouší ukončit válku na Ukrajině, pravděpodobně budeme svědky pouhého prosazování jejich vlastních zájmů. Nezáleží jim na nikom jiném než na sobě a vlastním zisku.

To, co Musk rozdává Američanům v rámci svého PAC, je pouhým důkazem, že si za malinký zlomek vlastního majetku kupuje loajalitu a prostředek pro budoucí ovlivňování dění v USA. Jde přesně o styl, jakým si Putin koupil Rusy (respektive oligarchy).

A pokud američtí voliči nechají zvítězit Trumpa, mohou se dočkat toho, že budou mít svého vlastního Vladimira Putina – totiž Elona Muska. S nejnovějšími informacemi, které má WSJ k dispozici, je dost dobře možné, že si tento americký byznysmen už ruského prezidenta koupil.