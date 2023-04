KOMENTÁŘ | Na vlastní bydlení má stále méně Čechů. Je to ale trend, který známe ze Západu

Ale zpět do reality. Teď je to tak, že na hypotéku s průměrnou cenou nemovitosti 5,7 milionu korun dosáhne jen 20 procent Čechů. A příčiny tohoto stavu? Hlavně vysoké úrokové sazby, ale i pořádně drahé nemovitosti. Znamená to, že lidé nebudou mít kde bydlet a lze kvůli tomu čekat nějaké sociální bouře? S tím prvním problémem, tedy otázkou, zda lidé nebudou mít kde bydlet, to zas tak „horké“ možná není. Tuzemská média si všímají toho, že vlivem výše popsaných ekonomických událostí roste poptávka po nájemním bydlení. A to i přesto, že ani v této položce ceny zatím nijak nezastavily růst.



Server iRozhlas.cz třeba upozornil, že nejvýrazněji se ceny nájemného vloni zvedly v Praze, kde si lidé za nájemní bydlení meziročně připlatili 20 procent. V Brně vzrostly ceny tohoto typu bydlení meziročně o více než 12 procent a na Ostravsku o necelých 10 procent. A jak doplňují data České spořitelny, metr čtvereční v pronájmu v Praze vyšel na konci loňského roku na necelých 400 korun. V Brně na 325 korun a v Ostravě na necelých 200 korun.



Když pomineme to, že současná situace kolem bydlení se tak může stát nejen zajímavou byznysovou příležitostí nejen pro developery, ale právě i pro finanční domy, moc dalších dobrých zpráv ekonomický vývoj nenabízí. Bydlení je drahé a když je člověk zrovna ve věku, kdy hledá bydlení, úrokové sazby u hypoték mu zrovna nedovolí si moc vyskakovat. A čekat, že se nejen sazby, ale i ceny realit kvůli tomu posunou rychle dolů, se spíše nedá. I když i v tom mají realitní specialisté jasno a tvrdí, že „cenová korekce“ v Česku nejen nastala, ale bude i dál pokračovat. Problémem jsou tak podmínky pro hypoteční žádosti, které stále více lidem zamykají vrata k vysněnému bydlení.



Přiznejme si, že moc prostoru pro uvolnění „mravů“ na pořízení hypotéky stav české ekonomiky nenabízí. Když se totiž stavidla povolí, lidem se sice uvolní svázaná a přísná pravidla pro úvěry, jenže větší poptávka bude jistě znamenat růst konečných cen nemovitostí, a tak se můžeme velmi rychle dostat zpět na začátek. Nutno proto říct, že smysluplné řešení problému je (zatím) v nedohlednu. Není proto vyloučeno, že přes stále velkou oblibu vlastního bydlení v Česku se země stále více, nejen statistikami o pronájmech a jejich cenách, blíží vlastně západnímu „standardu“. I tam totiž platí, že „mít vlastní bydlení není lehké“.



Možná, že toto prosté konstatování nevzbudí u řady čtenářů, chtivých konkrétních tvrzení, velkou přízeň. Tak snad možná komentář k druhému problému tohoto textu, totiž možným „bouřím“ obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že v posledních dnech vychází řada průzkumů volebních preferencí, které dozajista mohou svědčit i o spokojenosti lidí v Česku s řízením a chodem země politickou reprezentací u moci, není si těžké domyslet, co ta data ukazují. Jistě, nemusí jít hned o nějakou bouři v tom pravém slova smyslu, ale vládnoucí politici by už měli opravdu konečně dělat ty věci lépe, lépe a znovu lépe. Snad proto bude aspoň lepší zprávou to, že nejen sazby hypoték v dubnu roku 2023 stagnovaly. Čas, kdy začnou klesat, se ale (prý) rychle blíží. Tak si přejme, abychom se toho ve zdraví dočkali.