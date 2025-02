KOMENTÁŘ | Po MAGA přichází MEGA. Musk chce Evropu „znovu skvělou“. Jenže ta skvělá už je...

Jeho „koncept“ je snad nejjasnějším vyjádřením americkocentrického myšlení. Přenášet MAGA na Evropu dává přibližně stejný smysl, jako kdybychom se rozhodli aplikovat bosenský systém konsociační demokracie v etnicky homogenní České republice – jen proto, že zde žijí i Moravané a Slezané.

Ne nadarmo se Evropě říká „starý kontinent“. Spojené státy, o nichž Trump ve svých MAGA proklamacích hovoří, možná mohou dosáhnout jeho vysněného cíle, Evropa však nikoliv. A není to ani výraz evropského nacionalismu, když prohlásíme, že Evropa už „great“, tedy skvělá, jednoduše je.

Současná podoba Evropy (nikoliv Evropské unie) je výsledkem několik tisíciletí dlouhého historického vývoje, formovaného nesčetnými válkami, revolucemi a kulturními proměnami. Naproti tomu Spojené státy, se vším, co k nim patří, jsou produktem pouhých čtyř až pěti století existence. Na tento kontrast nedávno vtipně poukázal populární internetový bonmot: „Rozdíl mezi jogurtem a USA? Když necháte jogurt stát dvě stě let, vyvine se v něm kultura.“

Když tedy přijde odvážný vizionář jako Musk s tvrzením, že je třeba učinit Evropu „skvělou“, míjí se s realitou. Evropa svou historii už má – bohatou a formující svět po tisíciletí. Spojené státy by se nyní měly zaměřit na vlastní dědictví, protože nadcházející čtyři roky budou klíčové pro jejich budoucnost. Generace, které přijdou po nás, se buď budou učit o impériu, které nedokázalo přežít, nebo o stále existující velmoci, jež se dokázala přizpůsobit a najít své místo v moderním světě.

Musk je bezpochyby úctyhodný vizionář – minimálně ve světě technologií, kde skrze firmy Tesla a SpaceX dokázal doslova nemožné. Jeho zásluhy v této oblasti mu nikdo neupíral, dokud po koupi sociální sítě X nezačal vystupovat jako doslovný šílenec. Hajlování před plnou halou Trumpových příznivců? Žádný problém. Udělat z X platformu otevřenou pro všechny názory? Bývávalo.

Ze sociální sítě X se stala pevnost republikánské ideologie, což jasně ukazuje, jak to dopadá, když se Musk ujme řízení jakékoli platformy. Jeho politika MEGA proto není ničím jiným než pokusem o implantaci amerických mocenských nástrojů do evropského prostředí.

Historie nám už ale ukázala, jak podobné snahy končí – stačí se podívat na neúspěšné pokusy o implementaci amerických modelů v Afghánistánu či Iráku. Bez skutečné vůle lidu to jednoduše nefunguje. A lze očekávat, že Evropané budou vůči MEGA ještě odolnější, protože jejich kontinent tvoří soubor bohatých, svébytných národů s hrdou a dlouhou historií, které nejsou zvyklé přijímat cizí recepty na vlastní budoucnost.

Kdyby se Musk zajímal o Evropu i jinak než jen podporou německých nacionalistů nebo snahou o destabilizaci britské vlády, pochopil by, že své zdroje i čas by měl investovat jinde. Stejně jako se Evropané aktivně nesnaží ovlivňovat americkou politiku, měla by i Amerika upustit od snahy formovat evropskou scénu podle vlastních představ. Chcete z USA udělat autoritářský režim? Poslužte si. Ale Evropu nechte na pokoji – pokud si ji máme pokazit, zvládneme to sami.

Proč je ale Evropa sama o sobě skvělá? Rozhodně ne díky nekonečnému uctívání Evropské unie, která si v poslední době zaslouží spíše ostrou kritiku. Skutečná síla Evropy spočívá v její společné historii. Evropské národy se po staletí nenávidí, milují, označují se za bratry – ale je to evropské nenávidění, milování i bratrství. A právě v této spletité dynamice spočívá jedinečná podstata kontinentu, která jej odlišuje od jakékoli vnější snahy o umělou „velikost“.

Evropské národy byly zdevastovány světovými válkami a následně se ocitly v kleštích mezi mocenskými ambicemi USA a Sovětského svazu. Od Římské říše, přes Templářské rytíře až po habsburskou monarchii a nacistickou okupaci – to vše je dílem Evropanů. Ať už na těchto událostech vyrostli, nebo proti nim bojovali, jejich historie je ryze evropská, nikoliv americká.

Proto Musk nemůže udělat Evropu „znovu skvělou“. Pokoušel by se o něco, co už jiní dokázali – a to po celá tisíciletí před ním. Pokud by měl někdo mluvit do cizích záležitostí, byla by to spíše Evropa, která by mohla začít rýpat do Ameriky a vytvořit svůj vlastní MAGA program – jen tentokrát ve smyslu Make America Great This Times („Udělejme Ameriku, tentokrát skvělou“). Protože koneckonců, byli to právě Evropané, kdo Spojené státy založil, a jejichž historickým dědictvím je.