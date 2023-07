KOMENTÁŘ | Za chudobu může vláda, nadává Babiš se třemi novými auty za 18 milionů

Babiš se v opozici chová tak, jak se od něj čekalo. Obviňuje vládu z neschopnosti a sám sebe vykresluje coby toho, kdo vše vyřeší. Jako rukojmí si bere důchodce, matky samoživitelky a „pana premiéra“.

Ačkoliv se to řadě spoluobčanů tak nezdá, splňuje všechny definice populistického politika. Hnutí ANO létá zleva doprava, pak zpět doprostřed, a nakonec zase doprava a doleva. Představme si, že takto prudce jedeme v autě na dálnici – zřejmě se nám nejen udělá nevolno a ohrozíme všechny okolo, ale také se krutě vybouráme.

Tato metafora auta symbolizuje stát pod případným vedením Babiše. Akorát nejezdí v Octavii, má totiž rád Mercedes, jak proklamuje na sociálních sítích. Auta ale mohou sloužit jako více než pouhý symbol Babišova freestylu se státními penězi.

Podle svého majetkového přiznání si za rok 2022 koupil tři auta v hodnotě 12,1 milionu, 4,79 milionu a 1,62 milionu. Slavný obytňák pro kampaň ho vyšel na 2,19 milionu. Od holdingu Agrofert inkasoval 153,2 milionu, informovaly začátkem července Seznam zprávy.

Tento holding měl za rok 2022 o třetinu vyšší tržby než v roce předešlém. Navíc společnosti Lovochemie, patřící pod Agrofert, narostly tržby o 1225 % (slovy jeden tisíc dvě stě dvacet pět procent). Psali jsme o tom zde .

Co z jeho úst znělo ve Sněmovně? Vláda okrádá lidi, jedná ve svém zájmu, je neschopná…

Ve skutečnosti je to Babiš, kdo jedná ve svém zájmu. Na sociálních sítích neváhá zveřejňovat záznamy ze svého „úžasného“ života, chlubí se dovolenkovými destinacemi a vyznává lásku Mercedesu (podle něj je lepší než BMW). Čili lidem, a bohužel i jeho voličům, ukazuje to, co nikdy nebudou mít, protože nejsou součástí onoho pověstného jednoho horního procenta.

Bývalý premiér a neúspěšný kandidát na prezidenta dává českým občanům zkrátka otevřeně na odiv, že se má lépe – ale za úzkostlivou situaci Čechů může nekompetentní vláda (a ideálně i média).

Neskrývá ani obdiv k Maďarům, což je národ, ke kterému Češi nemají velmi blízko. Líbí se mu ale systém kontroly zavedený Viktorem Orbánem. Také by chtěl takovou moc. Jenže ji nemá, chybí mu hlasy lidí s otevřenýma očima. Kdyby to bylo v kurzu a občané by to ocenili hlasem, tak do nebes vychvaluje Vladimira Putina.