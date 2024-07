Policejní zásahovka zadržela muže, který v Plzni vyhrožoval střelbou

Sněmovní volby by v květnu vyhrálo opoziční hnutí ANO, které by volila třetina voličů. Poslance by mělo šest stran či hnutí, vyplývá z nejnovějšího průzkumu preferencí agentury Median. Z vládních stran pokračuje propad lidovců, kteří jsou hluboko pod pětiprocentní hranicí.