Policie obvinila muže z čtyřnásobné vraždy v Loučce na Vsetínsku

Aktualizováno 12:40 — Autor: ČTK

Kriminalisté obvinili z čtyřnásobné vraždy jednatřicetiletého muže ze Vsetínska. Muž podle nich koncem dubna ve svém domě v Loučce na Vsetínsku usmrtil svou dvaatřicetiletou ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté podle zjištění policie nožem pořezal i sebe a nakonec způsobil výbuch rodinného domu. V dnešní tiskové zprávě to uvedla krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.