Vražda v ubytovně v Praze. Kriminalisté zadrželi podezřelého na místě

Pražská mordparta se od nočních hodin zabývá vraždou ženy na jedné z ubytoven v hlavním městě. Smrtícímu útoku měla předcházet hádka mezi partnery. Policisté zadrželi podezřelého muže a zahájili úkony trestního řízení.
O případu informoval web novinky.cz. K trestnému činu došlo na ubytovně ve Slévačské ulici v pražském Hloubětíně. "Kolem půl třetí v noci jsme přijali oznámení o konfliktu mezi partnery, který přerostl ve fyzické napadení, kdy muž svou partnerku bodl," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Napadené ženě byla poskytnuta první pomoc. Přivolaní záchranáři ji ještě převezli do nemocnice, kde však zraněním podlehla. Útočník je tak podezřelý z vraždy.
"Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vražda. Podezřelý muž byl ihned na místě zadržen," sdělila mluvčí Kropáčová. Podle některých informací se konflikt týkal osob slovenské národnosti. Policie to nepotvrdila.
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Zdroj: Libor Novák