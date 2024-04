Bartoška ocení Trojana na letošním karlovarském festivalu, oznámili organizátoři

Jaderné zbraně nemají žádné místo v nukleární doktríně Íránu, uvedl v pondělí mluvčí tamního ministerstva zahraničních věcí Násir Kanaání. Podle serveru The Times of Israel (TOI) Írán opakovaně prohlašuje, že jeho jaderný program slouží pouze k mírovým účelům, může se to ale změnit.

Zdroj: Libor Novák