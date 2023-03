České lvy 2023 ovládl Il Boemo. Óda na Myslivečka je filmem roku s celkem šesti cenami

Postavu Myslivečka ztvárnil Vojtěch Dyk. Na dnešním předávání 30. ročníku Českých lvů v pražském Rudolfinu proměnil film šest z 11 nominací. Uspěl také v kategoriích režie, masky, zvuk, kostýmy a scénografie.

Il Boemo soutěžil na loňském 70. ročníku filmového festivalu ve španělském San Sebastiánu. Hlavní cenu festivalu Zlatou mušli sice nezískal, ale podle režiséra Václava je pro českou kinematografii velký úspěch už to, že byl vybrán do hlavní soutěže. Akademici snímek Il Boemo nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů. Do užšího výběru se nedostal.

Nejvíc nominací, 12, mělo mysteriózní drama Arvéd. Film Vojtěcha Maška vyprávějící příběh reálné postavy - nacistického kolaboranta a přisluhovače komunistického režimu, proměnil tři, a to v kategoriích herec v hlavní roli, scénář a hudba. Snímek obdržel i nestatutární cenu za nejlepší filmový plakát.

Za nejlepší ženský výkon v hlavní roli si sošku odnesla Klára Melíšková za roli zdravotní sestry obviněné z vraždy pacientky ve filmu Podezření. "Jsem šťastná a dojatá. Tohle byl pro mě nejsilnější příběh, který jsem skrze sebe nechala projít," podotkla ke své roli.

Ocenění za nejlepší mužský výkon v hlavní roli získal Michal Kern za roli Jiřího Arvéda Smíchovského ve filmu Arvéd režiséra Vojtěcha Maška.

Českého lva za vedlejší role si odnesli Martha Issová za ztvárnění postavy Terezy ve filmu Alice Nellis Buko a Marsell Bendig za roli ve filmu režiséra Adama Sedláka Banger natočeném na iPhone.

Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii obdržela filmová dramaturgyně Marcela Pittermannová, která stála u zrodu mnoha filmů a pohádek pro děti. Řada z těchto snímků byla oceněna na domácích i světových festivalech, například Malá mořská víla nebo Páni kluci. Druhou cenu za mimořádný české kinematografii převzal Jan Jíra, který stál u zrodu tuzemských filmových klubů. Českého lva za mimořádný počin v oblasti audiovize získali Milada a Eduard Kučerovi, Alice a Petr Šikošovi a Petra a Pavel Slámovi za filmové digitální restaurování.

Ocenění Český lev za nejlepší televizní seriál získali tvůrci divácky úspěšného kriminálního seriálu Devadesátky režiséra Petera Bebjaka, který se loni stal s průměrnou sledovaností 2,23 milionu diváků nejsledovanější sérií České televize za posledních 18 let. Českého lva za nejlepší animovaný film dostal film Zuza v zahradách režisérky a výtvarnice Lucie Sunkové natočený podle stejnojmenné knihy Jany Šrámkové.

Večerem, který začal krátkým průřezem třiceti let české kinematografie, provázel režisér, herec a moderátor Jiří Havelka. O hudební doprovod se postarali The Antagonists Jana P. Muchowa a zpěvačka, skladatelka a držitelka Oscara Markéta Irglová, která zazpívala oceněnou píseň Falling Slowly z filmu Once. Křišťálové sošky předávali laureátům moderátoři uplynulých ročníků Českých lvů.