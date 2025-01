Český lev ocení legendárního režiséra Smyczka a zesnulého dirigenta Klemense

„Na základě rozhodnutí prezídia ČFTA udělíme dvě ceny za mimořádný přínos české kinematografii. Oba tvůrci jsou nesmazatelně spojeni s českou kinematografií několik desetiletí. Bohužel, Mario Klemens si cenu již osobně nemůže převzít,“ dodává Ivo Mathé, prezident ČFTA. „Velmi si vážím rozhodnutí udělit Českého lva mému tatínkovi in memoriam. Jsem za to za něj rád. Děkuji,“ uvádí jeho syn Adam Klemens. „Této pocty si nesmírně vážím především proto, že ji vnímám jako ocenění mé osůbky od mých kolegyň a kolegů. Co by si člověk, v rámci své profese (a možná nejen v rámci profese) mohl víc přát,“ doplňuje Karel Smyczek.

Toto významné ocenění uděluje prezídium ČFTA osobnostem s mimořádnou zásluhou o rozvoj české kinematografie v nejrůznějších profesích. Laureáty se stali v posledních letech například režisér a scenárista Hynek Bočan, dramaturgyně Marcela Pittermannová, producent a kinař Jan Jíra, mistr zvuku Ivo Špalj, producent Jaromír Kallista, režisérka Věra Plívová-Šimková, střihač Alois Fišárek a v loňském roce kameraman Vladimír Smutný.

Mario Klemens (3. 10. 1936 – 11. 1. 2025) je znám především jako dirigent filmové hudby, ale ve své kariéře se věnoval i koncertní činnosti, spolupracoval s předními českými i zahraničními skladateli soudobé hudby a sólisty. Byl absolventem Hudební fakulty AMU v Praze. V šedesátých a sedmdesátých letech působil především jako dirigent v Divadle J. K. Tyla v Plzni a u Státní filharmonie v Košicích. V letech 1979–1993 byl dirigentem a poté také šéfem Filmového symfonického orchestru studia Barrandov (FISYO), se kterým nahrál hudbu pro více než 150 filmů a seriálů. Nahrávání filmové hudby se věnoval i po privatizaci barrandovského studia. Jeho jméno nalezneme v titulcích děl jako Faunovo velmi pozdní odpoledne, Tři veteráni, Saturnin, Konec starých časů, Tisícročná včela, Perinbaba, Želary, Krvavý román, Amerika, Zdivočelá země, Cirkus Humberto, Horem pádem, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Lucie postrach ulice, S čerty nejsou žerty, Nejasná zpráva o konci světa, Šašek a královna, Kráva, Anděl s ďáblem v těle a mnoha dalších. Pořídil více než 100 nahrávek soudobé a klasické hudby pro Supraphon, Panton, Československý rozhlas i Český rozhlas. Spolupracoval se Symfonickým orchestrem Československého/ Českého rozhlasu, se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy – FOK, ale také například s Varšavskou filharmonií.

Režisér, scenárista a herec Karel Smyczek (31.3. 1950) se už jako devítiletý objevil coby dětský herec například ve filmu Františka Vláčila Holubice. Po maturitě začal asistovat ve Filmovém studiu Barrandov, následně v roce 1975 absolvoval obor režie na FAMU. Debutoval v roce 1979 snímkem Housata, kde se stejně jako ve své další tvorbě primárně zaměřuje na problematiku dospívání a osudy mladých lidí. V osmdesátých letech pak natočil výrazné filmy jako Jen tak si trochu písknout, Sněženky a machři, Krajina s nábytkem, Proč? nebo pohádku Lotrando a Zubejda. Věnoval se také seriálové tvorbě, pro televizi natočil třeba Třetí patro, Bylo nás pět, Případy detektivní kanceláře Ostrozrak nebo Dobrá čtvrť. Spolu s Michaelem Kocábem je podepsán i pod experimentálním hraným dokumentem Pražákům, těm je hej. Jako herec stál před kamerou nesčetněkrát, například ve filmech Jako jed, Co je vám, doktore?, Nesmrtelná teta a Velká filmová loupež nebo naposledy v seriálu Docent. V roce 2006 získal na Zlín Film Festivalu ocenění Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež. V loňském roce obdržel Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

V pořadí 32. výroční ceny Český lev budou předány v sobotu 8. března 2025 v přímém přenosu České televize, který na ČT1 začne ve 20.10 hod. Večer bude prostřednictvím předávajících tentokrát věnován filmovým profesionálům, kteří sice zůstávají v pozadí, ale bez nichž by žádný film nevznikl. Ceremoniálem bude provázet Karel "Kovy" Kovář. Kreativním supervizorem večera za ČFTA bude Matěj Chlupáček. Nejvíce šancí získat Českého lva mají s nejvyšším počtem nominací filmy Vlny, Amerikánka, Mord a minisérie Metoda Markovič: Hojer. O sošky Českého lva v závěrečném hlasování bojuje celkem 29 titulů.