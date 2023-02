Dada Revue v brněnském divadle Bolky Polívky je bláznivou komediální Pala Seriše

Pavol Seriš (* 23. dubna 1986) je slovenský herec, divadelník a mim. Vystudoval Ateliér fyzického divadla na brněnské JAMU. S divadlem Bolka Polívky už spolupracoval (Re:kabaret, Re:start a Pozemšťan). Ve své nové inscenaci formou One Man Show vesele a hravě seznamule diváky s principy dada.

Připomínka z encyklopedie: Dadaismus byl avantgardní umělecký směr vzniklý ve Švýcarsku mezi roky 1916–1923. Ovšem našinec je dnes více zvyklý na absurdní divalo, které se z Dada jaksi vyklubalo. To čisté dada, hravost a oslava nesmyslů se z jeviště vytrácí. Divák je zvyklý na logiku. Na kauzalitu a obyčejná radost z hravosti v našem moudrém světě mizí.

Původní dada byla odpověď avangardních umělců na hrůzy své doby. Hrozba války a pak světová válka, to byl impuls k založení DADA nejdřív Curychu v Kabaretu Voltaire, aby se pak vlna krásných nesmyslů rozšířila po Evropě. (U nás například divadlo Dada Jiřího Frejky v pražské Umělecké besedě). Později idea Dada nezmizela, přešla však v Evropě do nové formy, do absurdního divadla. (Yonesco, Becket, později Havel).

Palo Seriš se však vrátil k původním kořnům Dada a to brilantně předvedl na scéne, byl to nefalšovaný a hlavně hravý návrat k dadismu. Nejde tedy o nějkou pralelu s absurdností dnešní doby. Nejsou zde odkazy na současnost, jak to bývá v absurdním divadle. (Třeba Uhdeho Král Vávra). Čistý a radostný nesmysl je v podání Pavla Seriše osvobozijící, nádherně uvolněný a divák se směje a smích je lék!

Režije se ujal hererc divadla Husa na provázku Dalibor Buš, jinak držitel Ceny Thalie pro činoherce do 33 let. Opravdu je cítit, jak se režie podepsala na celkovém vyznění představení. Temporytmus gagů, spolupráce s publikem byť jenom pohledem, práce s prostorem jeviště a ještě k tomu supervize Bolka Polívky. Nevím, do jaké míry zasahoval do připravy inscenace. Ale styl představení je zřejmý. Seriš nenapodobuje Bolka, ale rozvíjí jeho poetiku po svém. A to považuji za nejdůležitější vklad do jeho předsatavení.

Dada žije. Chce se radostně vykřiknout po skončení představení. A to je v dnešní unáhlené nervózní době plné rozporů balzámem na duši.

Dada žije! Díky za to.