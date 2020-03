RECENZE: 1917 je nejlepší válečný film posledních let s unikátním vizuálním dojmem

Lance Blake (Dean-Charles Chapman) dostane za úkol doručit zprávu poručíku Mackenziemu (Benedict Cumberbatch), že nemá spouštět ranní ofenzivu, protože na jeho pluk Němci nachystali léčku. Spolu s Blakem se na výpravu napříč zónou nikoho vydává jeho kamarád Lance Schofield (George MacKay).

trailer 1917 | zdroj: YouTube

Snímek 1917 věrohodně vyobrazuje reálie první světové války, do nichž je příběh zasazen. Bláto je bláto. Skutečně působí jako bláto a herci opravdu vypadají špinavě, když mají být špinaví. Život v zákopech je životem v bahně. Režisér Sam Mendes nechal pro natáčení snímku vybudovat stovky metrů zákopů. Takže se je snadné se orientovat v postupu příběhu. Jednotlivé lokace se od sebe liší, takže postup děje odráží také odlišné okolí.

Snímek nemá žádné závratné tempo, ale snaží se vybudovat propojení diváka s hlavními aktéry. Velice depresivně působí prázdné scenérie země nikoho. únik před neviditelným nepřítelem, který dostává na plátně prostor sotva několika minut. Většinou Vám kolem hlavy pouze létají kulky a vy nevíte, kdo je jejich odesílatelem.

Samostatnou kapitolou je kamera Rogera Deakinse, za níž zaslouženě obdržel cenu akademie. Film se tváří, že je natočen na jeden záběr. Tvůrčím záměrem bylo vtáhnout diváka do snímku, aby si připadal, jako jeden z hrdinů.

Slov chvály již bylo na konto Mendese i Deakinse vyřčeno mnoho, proto řekněme i to, o čem se až tak často nemluví. Děj je notnou měrou přizpůsoben zvolené formě. Z toho důvodu se za celé dvě hodiny odehrají dohromady asi tři davové scény, v nichž skutečně vystupuje několik desítek komparzistů, a ano občas i pár stovek digitálních postaviček. Ale jinak se po většinu času objevují na scéně v podstatě dvě nebo tři postavy. Ano, jsme v zemi nikoho, dává to smysl, ale opravdu bude v německém ležení v městečku Écoust jen pár vojáků roztroušených po rozvalinách města? Z hlediska výpravy se nejedná o žádný problém, ale výsledkem je místy trochu prázdný obraz, který by především v plíživých pasážích fungoval lépe, kdyby byl použitý tradiční střih. Na druhou stranu, místy až vakuová prázdnota notně podtrhuje tíživou atmosféru prázdnoty a beznaděje. Hlavně ve chvílích, kdy v důsledku nešťastné shody okolností začíná hrdinům docházet čas.

Pokud jste 1917 ještě neviděli, tak byste to měli hbitě napravit, protože v kinech se již dlouho ohřívat nebude. Tak poctivě natočené válečné drama v kinech dlouho nebylo. Příběh sám je poměrně jednoduchý a ani jeho výprava není ničím převratná. Hlavní devízou je propojení s netradiční formou kamery a střihu, která společně s výbornými hereckými výkony nabízí ojedinělý zážitek. Rozhodně pak potěší známá jména ve vedlejších rolích. Tak se například na plátně mihne Colin Firth či Mark Strong.

Celkové hodnocení: 80 %

1917 (2019)

Hrají: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Adrian Scarborough, Anson Boon, Tommy French, Nabhaan Rizwan, Daniel Mays a další.

Režie: Sam Mendes

Scénář: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns

Kamera: Roger Deakins

Hudba: Thomas Newman

USA / Velká Británie / 119 min / drama, válečný