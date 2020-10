Zemřel herec Martin Havelka

"Mohu to potvrdit, podrobnější informace budeme mít v týdnu," uvedla Vižďová.

Hřebejk na twitteru uvedl, že s Havelkou točil Učitelku nebo Rédla. "Při jiném natáčení měl nezaviněnou autonehodu," uvedl Hřebejk.

Prosím, jelikož to někdo pochopil špatně: Když jsem se včera v noci dozvěděl, že Martin Havelka po dlouhé nemoci zemřel, díval jsem se na internet a tam mi to vyhodilo spoustu článků o jeho soudu za nehodu při našem natáčení před 5 lety. Nezavinil ji!! Jen proto jsem to zmínil.