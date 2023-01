Hollywoodský herec Jeremy Renner utrpěl vážné zranění při odklízení sněhu, po operaci je v kritickém stavu

Ve věku 91 let zemřel sovětský disident Viktor Fajnberg - jeden z "osmi statečných", kteří v srpnu 1968 protestovali na moskevském Rudém náměstí proti invazi vojsk Varšavské smlouvy vedené SSSR do Československa. Na svém webu to dnes napsala stanice Rádio Svoboda, která se odvolává na jeho děti.