Čtyřicet let čekání je u konce. ABBA vydala album Voyage

Čtyřčlenná skupina už předem zveřejnila tři písně z nové kolekce: I Still Have Faith In You, Don't Shut Me Down a Just A Notion. Kromě toho je na albu dalších sedm songů od Agnethy Fältskogové, Björna Ulvaeuse, Bennyho Anderssona a Anni-Frid Lyngstadové.

Jde o deváté studiové album kapely a první od desky The Visitors, která vyšla 30. listopadu 1981. Po svém posledním televizním vystoupení na konci roku 1982 si pak skupina dala na desítky let pauzu, i když jí vycházely četné kompilace hitů, mezi nimiž patří mezi nejznámější Waterloo, Mamma Mia, SOS a Dancing Queen.

Příští rok skupina v Londýně chystá i digitální koncerty. Při multimediální show Abba Voyage mají od konce května virtuální obrazy členů kapely, takzvaní "abbataři", vystupovat společně s živou kapelou ve speciálně vybudované aréně.

Aby takto mohlo popové kvarteto vystupovat, museli jeho členové pět týdnů každou píseň zpívat před 160 kamerami, které zachytily každý pohyb. Kapela přitom spolupracovala se společností Industrial Light & Magic režiséra George Lucase.

Ceny vstupenek se pohybují od 31,95 do 367 liber (od 940 do 10.800 korun) a velká část jich byla v září za několik hodin vyprodaná. Koncerty budou trvat 100 minut bez přestávky.