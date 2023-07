Mick Jagger slaví osmdesátiny. Rolling Stones hrají i po šedesáti letech

"Dneska je speciální den! Připojte se k nám a popřejte Mickovi k 80. narozeninám!" vyzvali Rolling Stones, kteří na sociálních sítích zveřejnili narozeninové video o délce překračující dvě a půl minuty. "Jen tak dál, Micku!" dodali spoluhráči z legendární kapely.

Hvězdný oslavenec už reagoval na vlnu gratulací prostřednictvím twitteru. "Díky moc za všechny vaše milé komentáře a narozeninová přání," napsal slavný zpěvák.

Jagger se narodil 26. července 1943 jako starší z bratrů v Dartfordu v hrabství Kent. Osudové pro něj byl opětovné setkání s kamarádem z dětství Keithem Richardsem v roce 1960. Vedlo totiž k založení kapely Rolling Stones, která shodou okolností rovněž v červenci před 61 lety odehrála první koncert. O dva roky později vyšlo první z mnoha alb.

Zřejmě největším hitem formace je skladba (I Can't Get No) Satisfaction se zapamatovatelným kytarovým riffem. Kapela si ale prošla i složitějšími obdobími, kdy došlo na problémy s drogami či se zákonem. "Stouni" se vyrovnali i se smrtí některých členů. Brian Jones zemřel v roce 1969, bubeník Charlie Watts pak předloni. Rockeři přesto nadále koncertují.

Celkem šestkrát už mohlo Jaggera a spol. vidět i české publikum. Naposledy přijeli muzikanti v létě před pěti lety. Nejproslulejší je ale jejich vystoupení na Strahově v roce 1990, tedy jen pár měsíců po pádu komunistického režimu.