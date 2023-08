Ruská operní zpěvačka Anna Nětrebková v Praze nevystoupí

Exprezident Miloš Zeman v rozhovoru pro stanici CNN Prima News zhodnotil vládní úsporný balíček, přičemž podle jeho názoru by na zalepení díry v rozpočtu stačila jen dvě opatření. Zeman se také opřel do bojeschopných ukrajinských mužů, kteří uprchli do Česka, aby se vyhnuli službě vlasti.