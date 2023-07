Stovky lidí protestovaly proti vystoupení kapely Rammstein ve Vídni

V pondělí se ve švýcarském Nyonu losovalo 3. předkolo Ligy mistrů i Evropské konferenční ligy, a tak se dozvěděla své možné soupeře pražská Sparta i Plzeň s Bohemians 1905, kteří potřebují ještě projít 2. předkolem Evropské konferenční ligy. Co se týče letenských, tak ti každopádně pojedou ke svému prvnímu zápasu v rámci 3. předkola Ligy mistrů na sever Evropy, a to buď to s dánskou Kodaní nebo s islandským Breidablikem.