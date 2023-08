Zemřel herec Angus Cloud ze seriálu Euphoria, kde ztvárnil roli dealera Feze

Minulý týden pohřbil svého otce. „S nejtěžším srdcem jsme se dnes museli rozloučit s neuvěřitelným člověkem. Jedinou útěchou nám je vědomí, že se Angus nyní znovu setkal se svým tátou, který byl jeho nejlepším přítelem,“ uvedla jeho rodina v prohlášení.

„Doufáme, že jeho odchod může být pro ostatní připomínkou, že v tom nejsou sami a že by s tím neměli bojovat sami a v tichosti,“ píše rodina. Podle té měl Cloud svádět boj s duševními problémy, příčinu smrti ale neuvedla.

Promluvil ale zdroj blízký hercově rodině. „Bojoval s těžkými sebevražednými myšlenkami poté, co se vrátil z Irska, kde pohřbil svého otce.“ Dva týdny před svým úmrtím zveřejnil Cloud na instagramu fotografii svého otce. „Miss u breh,“ napsal k ní. V překladu z nespisovné angličtiny to znamená „chybíš mi, brácho“.

Pod tímto příspěvkem se ozvala řada fanoušků Clouda. „Jsou teď spolu,“ napsal jeden z nich. „A teď nám chybíš taky,“ podotkl další. „Ztráta mého táty byla to nejtěžší, co jsem kdy zažila, cítím s tebou. Jsem ráda, že s ním můžeš být znovu. Příliš brzy… ale chápu to. Nemůžu se dočkat toho dne,“ rozepsala se fanynka.

Vyjádřila se také samotná společnost HBO. „Jsme neuvěřitelně zarmouceni zprávou o úmrtí Anguse Clouda. Byl nesmírně talentovaný a milovanou součástí rodiny HBO a Euphoria. Jeho přátelům a rodině vyjadřujeme v této těžké chvíli hlubokou soustrast.“

Cloud si zahrál roli drogového Feze v seriálu HBO Euphoria. Hrál zde blízkého přítele hlavní hrdinky závislé na drogách Rue, kterou ztvárnila talentovaná šestadvacetiletá Zendaya.