Zemřel herec Dušan Matouš, známý z Ulice či seriálu Chlapci a chlapi

Talentovaný herec, moderátor, redaktor a tiskový mluvčí Dušan Matouš nás opustil ve věku 60 let. Na cestu věčností se vydal minulý týden, ale o smutné zprávě se mostecký magistrát a jeho kolegové z divadla rozhodli oznámit až nyní.

"Miloval divadlo, motorsport a hudbu. Vládl slovem i písmem. Vedení města vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a nejbližším přátelům. Čest jeho památce!" napsalo na facebooku vedení Statutárního města Most, pro které Matouš připravoval zprávy i reportáže. Pracoval také jako tiskový mluvčí pro Autodrom Most a připravoval zprávy i pro město Most.

Úmrtí Dušana Matouše zanechalo silný dopad i na divadelní sbory v severních Čechách, kde zanechal nezapomenutelnou stopu. Své umění předváděl po mnoho let v Městském divadle v Mostě a od roku 2017 se připojil k hereckému souboru Docela velkého divadla v Litvínově. Jeho ztrátu vyjádřila i tato divadelní společnost na své oficiální stránce na Facebooku.

"Na naší scéně vytvořil několik krásných rolí a mladým hercům pomáhal s jevištní řečí. Chybíš nám, Dušane, a jsme rádi, že máme už navždycky uchovaný Tvůj hlas v představeních Betlémská hvězda a Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Pozdravuj v hereckém nebi," vzkázali mu kolegové z divadla.

Zapojil se do světa herectví již jako malý chlapec, když si zahrál svou první roli ve filmu "Všichni dobří rodáci" režiséra Vojtěcha Jasného. Od té doby se postupně etabloval v divadelním a televizním prostředí. Diváci ho mohou poznat z řady seriálů, ve kterých představil různé menší role. Mezi nimi patří například účinkování v seriálech "Chlapci a chlapi", "Modrý kód", "Krejzovi", "Slunečná" a také v oblíbené TV Nova seriálu "Ulice". Jeho herecké výkony přinášely radost a zaujaly diváky v celé republice.

Souhrn kariéry Dušana Matouše

Již ve svých pěti letech se objevil v dětském komparsu ve filmu "Všichni dobří rodáci" od Vojtěcha Jasného. Poté se v Litoměřicích uplatnil v souboru Minimax a později se rozhodl studovat chemii, avšak nikdy se tímto oborem neživil. Po maturitě se připojil ke Divadlu těžce pracujících v Mostě jako elév a zůstal zde až patnáct let.

V roce 1992 byl mezi zakladateli Radia Most a působil jako moderátor na plesech, módních přehlídkách, soutěžích a dokonce i politických setkáních. Naštěstí je to už minulost.

Hostoval v muzikálech "Velké manévry" v Plzni a "Limonádový Joe" v Teplicích. Po delší přestávce dostal nabídku na broadwayskou show "Donaha" v Mostě. Své spojení s hudbou si udržuje jako zpěvák a kytarista ve skupině Dlouhej flám.

V roce 2017 začal spolupracovat s Docela velkým divadlem. Diváci si ho mohou pamatovat například z role v seriálu "Chlapci a chlapi". V současnosti ztvárňuje postavu zlého celníka v inscenaci "Ohnivé kuře" a váguse Leoše z ubytovny v seriálu "Ulice". Nabídky na seriálové projekty nadále přicházejí, a tak se nedávno objevil jako nevrlý pacient Vácha v seriálu "Modrý kód", lékař v "Krejzových" a jedna z postav klubu rytířů hranatého stolu v "Slunečné".