Zemřel herec Ivo Kubečka. Známý ze Zapomenutého světla či Mazaného Filipa

Herec Ivo Kubečka pochází ze severomoravského Petřvaldu, od dětství recitoval a hrál amatérské divadlo, věnoval se i sborovému zpěvu. Po maturitě na gymnáziu v Orlové se až na druhý pokus dostal na brněnskou JAMU, kde v roce 1967 absolvoval obor herectví.

Ztvárnil více než 150 divadelních rolí – jeho doménou byly zejména role s komickým a tragikomickým potenciálem, ve kterých mohl naplno rozvinout svůj talent postihnout absurditu, komiku, radost i smutek moderního lidského života.

První angažmá získal v ostravském Divadle Petra Bezruče, poté působil v Divadle pracujících ve Zlíně (dnes Městské divadlo Zlín), v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého (dnes Švandovo divadlo v Praze), v Severomoravském divadle v Šumperku a v Horáckém divadle v Jihlavě. V roce 1977 odešel do olomouckého Divadla Oldřicha Stibora a v roce 1988 vstoupil do angažmá Státního divadla v Brně (dnes Národní divadlo v Brně). Osobně si cenil také svého angažmá v zájezdovém divadle Maringotka, ve kterém jako herec působil v letech 1971 až 1973. V roce 1992 přijal herecké angažmá Divadla pod Palmovkou, ve kterém působil až do listopadu 2022. Z dlouhé řady rolí, které zde ztvárnil, jmenujme např. Raymonda Assa (É. Pataki: Edith a Marlene), Akimova (L. N. Tolstoj: Vláda tmy), Simonova-Pisčika (A. P. Čechov: Višňový sad), Schikanedera (P. Shaffer: Amadeus), lorda Mortona (R. Bolt: Ať žije královna!), Turkla (D. Wasserman: Přelet nad kukaččím hnízdem), Carbona de Castel-Jaloux (E. Rostand: Cyrano z Bergeracu), strýčka George (M. Cooney: Nájemníci pana Swana), Gangstera (P. Stone, J. Styne, B. Merrill: Sugar – Někdo to rád horké), Pana Mooneyho, Policajta a Dr. Marstona (D. Gordon: Rain Man), Pana Knurra (K. Mann, A. Mnouchkine: Mefisto), Správce a Anglického vojáka (G. B. Shaw: Svatá Jana), Inspektora manéže (P. Kohout: August August, august), Horsta Schillingera (A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou), Lloyda Raftinga (R. Bean: Sám na dva šéfy) aj. Účinkoval také v několika filmech, např. Láska, Sokolovo, Pavlínka, Mazaný Filip, Sen o bílém koni, Zapomenuté světlo a v mnoha TV seriálech. Na divadelním jevišti Divadla pod Palmovkou naposledy vystoupil dne 1. 11. 2022 v roli Raymonda Assa v inscenaci Edith a Marlene.