Zemřel hitmaker Frank Farian, skutečný autor a zpěvák nejslavnějších hitů Boney M

Narodil se jako Franz Reuther ve západoněmeckém městečku Kirn an der Nahe. Původně se učil na kuchaře a v roce 1963 nahrál s tehdejší kapelou Frankie Farian und die Schatten své první album Shouting Ghost.

Postupně se prosadil jako zpěvák populární hudby a standardů, včetně písní jako Smoke Gets in Your Eyes. O pár let později založil Farian diskotékovou skupinu Boney M a ačkoliv nikdy nevystupoval jako její člen, přesto jí propůjčoval mužský hlas.

Na konci 80. let založil diskopopové duo Milli Vanilli, které v roce 1990 skončilo, když bylo odhaleno, že jeho členové Fab Morvan a Rob Pilatus nezpívají své písně sami a používají playback.

Jak se později ukázalo v případě slavnějších Boney M používal stejnou praxi. Prvního úspěchu dosáhl Farian se singlem Baby Do You Wanna Bump, který nazpíval sám, pomocí techniky ale dosáhl vícehlasých triků.

To se lidem líbilo a Farian se rozhodl skupinu rozšířit. Nakonec ji přenechal kvartetu, které zná dodnes celý svět. Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams a Bobby Farrell se stali tvářemi Boney M a Farian zůstal v pozadí.

Věnoval se managementu, kapelu vedl a řídil, při koncertech ale nevystupoval. Přesto se na ni hudebně podílel víc, než by se mohlo zdát. Všechny písně totiž nazpíval on, a legendární Bobby Farrell byl pouze taneční ikona.

Na svém prvním albu Take the Heat off Me, které vyšlo v roce 1976, se rozhodl ponechat pouze hlasy Liz Mitchellové a Marcie Barrettové. Album se stalo v Německu hitem a po chvíli ovládlo i Evropské žebříčky.

O rok později vydala skupina desku Love for Sale, která obsahovala hity Ma Baker a Belfast. Ty kapelu katapultovaly do čela hitparád po celém světě a obrovský úspěch Boney M byl zaručen.

Na deskách se ale stále častěji podílel pouze sám Farian a spolupráci s jakýmkoliv ze svých čtyř zpěváků odmítal. Tvrdil, že se jejich hlasový repertoár do jeho písní nehodí. Nastal ale problém, který musel neprodleně začít řešit. Diváci volali po živých koncertech.

Ty nakonec vyřešil vskutku originálně - všechny probíhaly na playback. Namísto hudby a zpěvu tak byly hlavní ikonou živých vystoupení taneční kreace Bobba Farrella. A byl to také na dlouhou dobu jeden z mála důvodů, proč byl nizozemský tanečník pocházející z Aruby v kapele.

Boney M vydávaly jeden hit za druhým a lidé je milovali. Co na tom, že písně ve skutečnosti zpívala z kapely pouze Liz Mitchellová a zbytek byl jen potřebný kompars. Kdo to nevěděl, byl spokojený, a ten kdo to věděl, to nijak neřešil.

V roce 1981 ale přišla rána, když po hádce s Farianem Farrell z kapely na tři roky odešel. Vrátil se až v roce 1984 a prožil s Boney M poslední dva roky fungování. V roce 1986 Farian kapelu rozpustil.

To nesl Farrell velmi těžce. Jeho dcera Zanillya tvrdí, že Farian zbavil po rozpadu kapely Farrella všech práv ke skupině a její otec tak přišel o všechny příjmy. Ze dne na den se z celosvětové hvězdy stal skoro bezdomovec.

Z rozpadu kapely se nikdy pořádně nevzpamatoval, stejně jako z faktu, že ho Farian prakticky vůbec nenechal zpívat. Zřejmě i to je důvod, který přispěl k celé řadě zdravotních problémů, které ho nakonec stály život.

Farrell zemřel 30. prosince 2010 v hotelu v Petrohradě. Příčinou smrti bylo podle pitvy selhání srdce po dlouhodobějších zdravotních obtížích. Farian ale podfuk s kapelou přiznal až po jeho smrti.