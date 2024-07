Zemřel Whitney Rydbeck. Otce Mulcahyho ze seriálu M*A*S*H znal každý Čech

Jedna z ikon seriálu M*A*S*H zemřela minulé pondělí na komplikace spojené s rakovinou prostaty v hospicové péči v Chatsworthu v Kalifornii.

Tommy McLoughlin, režisér šestého dílu série „Pátek třináctého" potvrdil smrt Rydbecka pro The Hollywood Reporter. Na Instagramu také sdílel poctu zesnulému herci.

„Ztratili jsme nejen opravdu vtipného komika a herce... ale jednu z nejdobrosrdečnějších lidských bytostí, jaké jsem kdy poznal," napsal čtyřiasedmdesátiletý McLoughlin.

Whitney Rydbeck se narodil v Los Angeles a studoval divadlo na Pasadena City College a Cal State Fullerton. Po studiích se stal mimem a svou hereckou kariéru zahájil v roce 1970, kdy se objevil v epizodě seriálu Chůva k pohledání a profesor. V následujících letech získal role v populárních seriálech jako The Brady Bunch, M*A*S*H a Monster Squad a objevil se ve filmech jako Láska na první kousnutí, Rocky II a 1941 Stevena Spielberga.

Rydbeck se proslavil i rolí Roye, paintballového vojáka ve filmu Pátek třináctého, část čtvrtá: Jason žije z roku 1986. Kromě toho byl známý jako figurína pro nárazové testy jménem Larry v kampani PSA z roku 1980.

Rydbeck vtipkoval, že se obával, že jednoho dne budou noviny nést titulek „Herec, který hrál Crash Dummy, zemřel, protože se nepřipoutal“. „Vždycky se připoutám, to ti řeknu," dodal herec.

Během osmdesátých a devadesátých let se objevil v seriálech jako 7th Heaven, Star Trek: The Next Generation a Murder, She Wrote, a ve filmech Oliver & Company a A Very Brady Sequel.

Rydbeck ukončil hereckou kariéru po krátkém filmu The Oates' Valor z roku 2007.

V nedávné době byl údajně učitelem dramatické výchovy na Pasadena City College.