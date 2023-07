Zemřel zakladatel kapely Eagles, baskytarista Randy Meisner

„Randy byl nedílnou součástí Eagles a byl nástrojem raného úspěchu kapely. Jeho hlasový rozsah byl ohromující, jak je patrné z jeho podpisové balady 'Take It to the Limit',“ je uvedeno v prohlášení.

Randy Meisner se narodil 8. března 1946 ve městě Scottsbluff v Nebrasce. Před úspěchem s kapelou Eagles byl Meisner baskytaristou skupiny Poco s bývalými členy Buffalo Springfield Richie Furay a Jim Messina a byl zpěvákem Rick Nelson's Stone Canyon Band. Meisner se objevuje na koncertech Canyon Band „In Concert at the Trubadour“ (které spoluprodukoval) a „Rudy The Fifth“ a objevil se v „Easy to Be Free“, dokumentu o turné Stone Canyon Band v roce 1969, uvedl server Variety.

V roce 1971 spoluzaložil legendární hudební skupinu Eagles. Tato ikonická kapela vznikla ve spolupráci s dalšími talentovanými hudebníky, jako jsou Glenn Frey, Don Henley a Bernie Leadon.

Frey a Henley tvořili ústřední autorskou dvojici, která z country rockové skupiny učinila jednoho z nejúspěšnějších zástupců kalifornské scény 70. let. Meisner se podílel na hitech Take It Easy nebo The Best of My Love a pěvecky do popředí vystoupil ve skladbě Take It to the Limit.

Pracoval na některých z nejznámějších alb Eagles, včetně "Desperado", "On the Border", "One of These Nights" a "Hotel California." Kapelu opustil v roce 1977, ale v roce 1998 byl uveden do Rock and Roll Hall of Fame s Eagles, píše CBS News.

Po odchodu z Eagles se vydal na sólovou dráhu a také nahrával a cestoval s několika dalšími skupinami.

Kvůli neshodám během turné k albu Hotel California v roce 1977 ale Meisner z Eagles odešel a vydal se na sólovou kariéru. Úspěchu Eagles se podle AP nikdy nepřiblížil, i tak ale vydal hity jako Hearts On Fire a Deep Inside My Heart.

Randy Meisner v posledních letech prošel mnoha těžkými obdobími a čelil mnoha utrpením. V roce 2016 ho postihla osobní tragédie, když jeho manželka Lana Rae Meisnerová nešťastnou náhodou zemřela při střelbě v jejich domě v Los Angeles. Bylo jí 63 let. Podle policejního vyšetřování se zdálo, že při přemisťování pušky, která byla uložena v pouzdře ve skříni, došlo k nechtěnému výstřelu. Incident byl zaznamenán jako následek domácího násilí, načež byli policisté povoláni na místo tragédie.

Kromě toho byla Randymu Meisnerovi diagnostikována bipolární porucha a problémy s alkoholem, což bylo zdokumentováno v soudních záznamech a při slyšení v roce 2015. Během tohoto slyšení soudce nařídil Meisnerovi pravidelnou lékařskou péči.

Po Meisnerovi zůstaly tři děti – Dana, Heather a Eric, které měl se svou první manželkou Jennifer Lee Barton.