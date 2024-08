Zemřela Gena Rowlandsová. Představitelka Allie, kterou zabila stejná nemoc, jako ve filmu

Legendární herečka Gena Rowlandsová podlehla Alzheimerově nemoci, se kterou statečně bojovala posledních pět let. Zemřela ve věku 94 let ve svém domě, obklopena rodinou. Smutnou zprávu potvrdil její syn, režisér Nick Cassavetes, který ji obsadil do ikonického filmu Zápisník jedné lásky, kde sama ztvárnila postavu trpící touto nemocí.

Její život byl plný filmových úspěchů i velké lásky – jejím manželem byl slavný režisér John Cassavetes, který ji opustil už v roce 1989.

Podle informací serveru TMZ zemřela herečka Gena Rowlands ve středu ve svém domě v Kalifornii. Její úmrtí potvrdila kancelář agenta jejího syna.

V červnu Nick Cassavetes, který svou matku režíroval ve filmu Zápisník jedné lásky, sdělil, že trojnásobné držitelce ceny Emmy a dvojnásobné nominantce na Oscara byla diagnostikována Alzheimerova choroba.

Gena Rowlandsová Foto: Academy Originals

Gena Rowlands, ikonická herečka, byla známá především díky rolím ve filmech svého manžela Johna Cassavetese, jako jsou Tváře, Minnie a Moskowitz, Žena pod vlivem a Gloria. Její výkony v Žena pod vlivem a Gloria jí vynesly nominace na Oscara za nejlepší ženský herecký výkon.

Za roli Mabel Longhettiové v dramatu Žena pod vlivem z roku 1974, které pro ni napsal a režíroval její manžel John Cassavetes, získala Rowlandsová první ze dvou nominací na Oscara. Druhou nominaci získala za film Gloria (1980), který rovněž režíroval její manžel. V listopadu 2015 jí byl na výročních Governors Awards udělen čestný Oscar jako uznání její bohaté kariéry.

Filmová kritička Janet Maslinová v recenzi filmu Žena pod vlivem pro Boston Phoenix v roce 1975 uvedla: „Nevím o jiné herečce, která by měla takovou fyzickou a emocionální pružnost, aby dokázala procházet Mabelinými náladami jako Rowlandsová.“ Scénu hereckého zhroucení označila za „tak krvelačně autentickou jako cokoli, co kdy natočila ona nebo Cassavetes.“ Píše server Variety. V roce 2015 dostala Oscara.

Poslední celovečerní filmy Rowlandsové byly natočeny v roce 2014: sci-fi komedie „Parts Per Billion“ s Frankem Langellou a adaptace divadelní hry „Dancing for Six Weeks“ s Joshuou Jacksonem.

Při příležitosti slavnostního předání otisků rukou a nohou Rowlandsové v Čínském divadle v prosinci 2014 napsal časopis Variety o herečce: „Nikdo není známější pro anatomizaci hrůzy z duševního zhroucení.“

Rowlandsová debutovala ve filmu v roce 1958 po boku Josého Ferrera v lehké romantické komedii „Vysoká cena lásky“. Po boku Kirka Douglase si zahrála robustní matku zemitého typu ve filmu „Osamělí jsou stateční“ (1962), ale neurotické jádro budoucích rolí začala objevovat až jako problémová matka mentálně postiženého syna ve filmu „Dítě čeká“ (1963) v Cassavetesově režii.